Jujeño irá a juicio acusado de abusar de su hijo menor de edad

viernes 06 de octubre de 2023 | 6:05hs.

El Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú resolvió elevar a instancia de debate oral el expediente que investiga por presuntos abusos sexuales a C.R.O. (40), acusado de abusar sexualmente a su hijo menor de edad en la mencionada localidad.



El caso generó debate años atrás cuando durante el contexto de pandemia el acusado accedió al beneficio de la tobillera electrónica por padecer de asma crónico.



Aunque un tiempo después se resolvió levantar el beneficio volvió a una unidad penitenciaria de la provincia en donde aguarda el avance del proceso judicial en su contra.



Según pudo saber este matutino con fuentes de acceso a la causa, la resolución firmada por el magistrado Martín Brites, titular del juzgado instructor, fue hecha hace varios días y no hubo objeción por parte de la defensa del acusado.



Cabe mencionar que en el expediente, la familia de la víctima interviene de lleno aportando pruebas mediante la figura del querellante particular y que en este caso está representada por la abogada Cecilia Petrasek.



Una de las últimas novedades del caso, previa a la elevación a juicio, tuvo que ver con una resolución de la Cámara de Apelaciones de Misiones que ratificó las actuaciones hechas por el juez Brites. Todo esto luego de un recurso de apelación presentado por el patrocinante del detenido.



En esa oportunidad, el órgano judicial ordenó que el proceso continúe y fijó una nueva audiencia de ampliación indagatoria.



Cabe mencionar que el hombre, oriundo de Jujuy, está alojado en la Unidad Penal III de Eldorado desde abril del 2021 tras la suspensión del beneficio de la prisión domiciliaria por desperfectos en la tobillera electrónica que se le había proporcionado oportunamente.



Voceros del caso añadieron que desde 2021 ya se había formulado el requerimiento de elevación a juicio por aquel entonces por el titular de la Fiscalía de Instrucción Tres, Horacio Paniagua.



Sin embargo los recursos defensivos interpuestos posteriormente frenaron el avance de la pesquisa.



Beneficio cancelado

El caso, caratulado como “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y suministro de material pornográfico a menores de edad”, generó mucha atención a nivel país en el contexto de las restricciones por el avance de la pandemia por coronavirus. Más precisamente en abril del 2020.



En ese entonces C.R.O. (40) volvió a su casa a ser monitoreado por la tobillera. La decisión de las autoridades judiciales se basó en que formaba parte del grupo de riesgo, ya que padece asma crónico.



Fue uno más de los casos ampliamente debatidos, en medio de un contexto de sistema carcelario -sobre todo en Buenos Aires- en crisis. Se sucedían los motines, las suspensiones de visitas, negociaciones con funcionarios y contagios masivos; pero además muchos detenidos habían sido liberados para descomprimir las celdas y evitar aún más la propagación del virus.



La madre de la víctima denunció entonces que el sujeto, su expareja, vivía a 20 cuadras de su casa y que tenía miedo que les hiciera daño a ambos.Un año después, el 5 de abril la empresa encargada del control y seguimiento de los aparatos advirtió una alteración del monitoreo satelital.



De un momento a otro el dispositivo dejó de emitir señal e inmediatamente desde la firma que regula el sistema se puso en contacto telefónico con el acusado.



Fue el propio implicado quien atendió el llamado y manifestó que el sistema se interrumpió inesperadamente. Además, comentó que esto pudo haber sido porque en algún momento de la jornada mojó o la golpeó la tobillera en la casa.



Una comisión policial se trasladó luego hasta el lugar, y lo único que llamó la atención de las autoridades fue que la pulsera estaba cubierta por una cinta adhesiva.



El acusado indicó que fue él quien colocó la cinta en el aparato por recomendación de la empresa encargada del control y vigilancia, lo cual fue corroborado horas después mediante una comunicación que se hizo desde el Juzgado.



Fue entonces que se lo trasladó a una celda de la Unidad Regional V, en Puerto Iguazú. Sin embargo, allí no pudo estar demasiado tiempo y volvió a la órbita del Servicio Penitenciario Provincial.