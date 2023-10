“Ojalá haya luz sobre tanta oscuridad en el pueblo y si fue, que haya justicia”

viernes 06 de octubre de 2023 | 6:03hs.

La detención de Lindomar (48) en Bernardo de Irigoyen encendió una luz de esperanza en la familia de Sebastián “Chany” Fernández Da Rosa (42), que a más de un año de su asesinato aún reclama “celeridad en la investigación” pero sobre todo “que haya justicia”.



Es que este sospechoso -conocido en la frontera con el alias Piquetero- está acusado de delitos de narcotráfico, sicariato y atentados a efectivos policiales brasileños, pero también aparece en la mira por el crimen del comerciante ultimado a balazos el 23 de septiembre de 2022.



“Hoy me enteré que Gendarmería lo detuvo”, manifestó Rosa Fernández, hermana de Chany, al referirse al sospechoso, sobre quien admitió “era conocido de Chany” y se mostró esperanzada en la pesquisa: “Si es un sicario, estamos por el buen camino. Tardó pero ojalá esta detención ayude para saber quién asesinó a mi hermano”.



Lo que pudo reconstruir este medio es que Piquetero era conocido y vecino del comerciante asesinado, que tiene una casa a escasos metros del paso por donde Chany cruzaba la frontera y por ende, suponen que conocía al detalle sus movimientos, además de los negocios que hacía de uno y otro lado.



“Nunca trabajaron juntos”, aclaró Rosa, acotando que “después que mataron a mi hermano él (Piquetero) se adueñó del paso, siempre estaba ahí, pero nunca llegamos a sospechar que pudo haber tenido algo que ver”.



“Estamos a la espera de novedades, porque la verdad es que nunca más nos notificaron algo de la causa. Si el teléfono de Chany fue peritado, qué información obtuvieron o si hubo algún avance. Nunca supimos algo de la causa y eso que pasó más de un año”, apuntó Rosa, y en esa línea añadió: “Ojalá haya luz sobre tanta oscuridad en ese pueblo y si fue, que haya justicia”.



Al respecto, tal y como informó ayer este medio, las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, quienes llevan adelante el caso, no fueron informados sobre la detención o las sospechas de las fuerzas brasileñas.



La esposa del comerciante acribillado, Rita Rojas, en tanto, manifestó que “estaba llorando y acordándome que tenía una hermosa familia y que destruyeron todo. Le sacaron el papá a mi hija, me sacaron a mi esposo, arrebataron el hijo a una madre, y al buen amigo a todas las personas que lo querían”. Finalmente exclamó: “No hay como traerle de vuelta a la vida pero necesitamos que haya justicia, para Chany y también para nosotros, los que estamos vivos”. La familia Fernández se movilizó en varias oportunidades pidiendo justicia.

Como publicó El Territorio, integrantes del Escuadrón 12 se encontraban efectuando tareas de patrullajes preventivos sobre el límite fronterizo con Brasil cuando divisaron a Lindomar o Piquetero en una cancha de fútbol. Sobre éste pesaba una alerta roja de Interpol, y tenía orden de captura internacional.



Más allá de su impresionante ficha criminal, las investigaciones de las autoridades brasileñas lo relacionan con el asesinato de Chany Fernández, atacado a balazos hace poco más de un año cerca del límite fronterizo. No se descarta, sin embargo, su relación con otros asesinatos a sueldo en la frontera. “El hombre de nacionalidad brasileña es un delincuente que estaría implicado en delitos con alto grado de violencia y actividades de sicariato”, señaló Gendarmería de forma oficial.



Su nombre apareció en la lupa de las fuerzas de seguridad brasileña luego del atentado a la casa de un efectivo de la Policía Militar ocurrido durante la mañana del 18 de agosto de este año en la localidad de Barracao. Según el video del hecho, una persona en moto llegó hasta el frente y efectuó al menos seis disparos contra la vivienda, para luego huir.



Las investigaciones por ese caso pudieron identificar al hombre, que según detallaron vecinos de la localidad, hace mucho tiempo está instalado en Irigoyen e incluso participaba de torneos en la cancha donde fue detenido. Al revisar sus antecedentes, pudieron saber que tenía un pedido de captura internacional emitido desde Foz de Iguazú, Brasil, donde se lo busca por un homicidio.



Pero sin dudas el dato más importante es la relación con el crimen de Chany Fernández, según informes parciales de la Policía Federal de Brasil a los que tuvo acceso exclusivo este medio. Tanto en Brasil como en Argentina, el hermetismo es muy fuerte, pero la reconstrucción lo sindicaría como “mandante”, es decir, autor ideológico.



Chany Fernández, un año de impunidad

El crimen de Chany ocurrió cerca de las 9.30 de la mañana del 23 de septiembre del año pasado en un depósito de mercadería ubicado en el límite con Brasil, sobre la avenida Tránsito Pesado, en su intersección con Saltos del Moconá.



Ahí Chany tenía un galpón de mercaderías, muy cerca del ingreso al centro de frontera conocido como Aduana de Cargas. Tránsito Pesado termina en el paso internacional habilitado por donde no paran de circular vehículos y vecinos de las localidades de ambas márgenes todos los días, al final de la cuadra donde se concentra la mayor cantidad de negocios de Irigoyen.



Al parecer la víctima estaba recostada sobre una camioneta cuando el asesino llegó en su motocicleta y lo acribilló para luego darse a la fuga con destino desconocido, aunque se cree huyó a Brasil. El médico policial determinó luego que tenía siete disparos de arma de fuego.



Los presentes llegaron a subirlo a un vehículo y llevarlo al hospital de la localidad, pero desafortunadamente nada se pudo hacer para salvarle la vida.



Según reconstruyeron las autoridades de la Unidad Regional XII, el homicida se movilizaba en una motocicleta Honda negra de gran cilindrada, con patente brasileña y casco. Quedó registrado en algunas cámaras de la zona e incluso trascendió un video de cuando escapaba. Sobre el arma utilizada, en la escena se logró incautar un trozo de plomo que se corresponde con un revólver de grueso calibre, posiblemente un revólver 38.