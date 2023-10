"Aún no conseguimos nada, todavía nos quedan tres batallas"

jueves 05 de octubre de 2023 | 13:15hs.

La victoria de Crucero 1-0 ante 9 de Julio, en Rafaela, el último domingo, se festejó casi como un campeonato. No sólo porque le permitió al Colectivero dejar el fondo de las posiciones y salir de la zona de descenso a sólo tres fechas del final del Federal A, sino porque reflejó la angustia que venía padeciendo el plantel desde hacía un largo tiempo.

Sin embargo, el flamante entrenador Gustavo Módica prefirió mantener la cautela de cara a la recta final del torneo.

“Es un triunfo que da confianza y tranquilidad, sin dudas, pero nada está definido todavía y quedan tres batallas, cada una de ellas más duras que las del domingo”, señaló el técnico salteño.

Más allá de la alegría y felicidad por los tres puntos de oro conseguidos en Santa Fe, el conductor táctico del Colectivero señaló que “tenemos que estar con los pies sobre la tierra y seguir trabajando con humildad y sacrificio para poder lograr el objetivo. Nos tocó un equipo que nos complicó y nos arrinconó, pero demostramos que anímicamente estábamos fuertes y esta victoria nos fortalece aún más”.

Módica, quien fue ayudante de Iván Delfino cuando Crucero jugaba en la B Nacional, entre 2013 y 2014, aseguró que “el plantel estaba bien cuando llegué, no lo encontré caído anímicamente, los jugadores sabían que los resultados no se estaban dando y eso genera desánimo, por eso este resultado nos da mucha confianza para lo que viene”, pero “sabemos que esto todavía no terminó”, advirtió. Consultado sobre qué rol juega lo psicológico en este tipo de instancias, explicó que “cuando uno se juega cosas importantes lo mental juega mucho, a veces la desesperación te lleva a cometer errores y hay que saber manejar esas situaciones, los muchachos estaban desesperados por conseguir una victoria y eso llevó a cometer errores que terminaron costando partidos, pero eso se mejora hablando y hablando, y fue lo que hicimos en la previa al partido del domingo, cuando tuvimos una linda charla con todos los muchachos”.

El exentrenador de Juventud Antoniana de Salta, rival con el que el Colectivero pelea mano a mano por evitar el descenso, también aclaró su filosofía de juego. “Mi idea siempre es pensar en el arco de enfrente, pero en estos momentos lo más importante es que no nos conviertan, si no nos convierten sabemos que vamos a sumar, y eso es lo importante, por suerte no nos convirtieron y es el segundo partido que no nos marcan”.

“Yo lo dije cuando llegué, esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón en la que hay que saber llegar a la última fecha; ahora se viene un partido dificilísimo frente a Central Norte, realmente difícil, y ojalá podamos sumar los tres puntos, pero si sumamos uno también será bienvenido, después Antoniana tendrá que hacer también su trabajo”, agregó. Por último, el entrenador se refirió a las sensaciones encontradas que le deparó el destino en este desafío en Crucero peleando nada menos que el descenso con Antoniana, club del que fue técnico y también dirigente. “Te digo la verdad, en estos momentos yo defiendo la camiseta de Crucero y la voy a defender como corresponde, al final del torneo veremos cuáles serán mis sentimientos, yo vine a Crucero para colaborar y transmitir mi experiencia, ojalá que Crucero se termine quedando en el Federal A porque para eso me trajeron”, cerró Módica, quien, curiosamente, en 2018 dejó de ser DT de Antoniana tras perder justamente con Crucero en Santa Inés.

Los números del Colectivero

Con el triunfo del domingo en Rafaela, Crucero no sólo cortó una racha de 11 partidos sin victorias como visitante (el último éxito había sido el 23 de abril, 1-0 ante Central Norte en Salta), sino que llegó a los 31 puntos y le sacó tres de ventaja a Antoniana, que cayó 2-1 en su visita a Sol de América de Formosa. En las últimas tres fechas del Federal A el Colectivero enfrentará a Central Norte (L), Sarmiento de Resistencia (V) y San Martín de Formosa (L), mientras que el Santo salteño, que acumula una racha de 12 partidos seguidos sin victorias, cerrará con 9 de Julio (L), Central Norte (V) y Sarmiento (L).