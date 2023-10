miércoles 04 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Guaraní Antonio Franco sacudió ayer el mercado de pases confirmando el arribo del misionero Jonathan Schunke para integrar el plantel que jugará el próximo Regional Federal de fútbol desde finales de octubre.

El defensor de 36 años cerrará su participación en la segunda división de Chile vistiendo los colores de Deportes Santa Cruz para luego aterrizar en Posadas y rubricar su firma con el club que supo catapultarlo a ligas nacionales.

“Todo se dio muy naturalmente. Justo cerraron los tiempos, no era antes o después sino en este momento”, inició el oriundo de 25 de Mayo en diálogo con El Territorio.

Schunke formará parte del plantel de Santa Cruz hasta el 15 de octubre para luego ponerle punto final a la etapa en el país trasandino . “No tenía nada proyectado, así lo fue durante toda mi vida como profesional y hoy más que nunca vivo el día a día con los años encima”, dijo.

“Con mi familia miramos para adelante y la decisión dependía de si Santa Cruz entraba a la Liguilla -playoffs-; eso no se pudo dar, entonces Dios me puso esta posibilidad”, insistió.

Respecto a lo que le depara en Guaraní, Jonathan fue claro: “Espero una exigencia alta, en Guaraní no alcanza con pelear un torneo y el objetivo es ir por lo máximo. Me hablaron bien del club y los chicos que van a venir. Voy a ayudar en todo lo que pueda para que le vaya bien”.

El Vikingo también despejó dudas respecto a su físico: “Estoy bien físicamente. La edad no es la misma pero no me pierdo ningún entrenamiento del equipo”.

Finalmente se refirió a su futuro dejando todo en manos del destino afirmando que “se extraña Argentina y volver a Misiones es lindo, con mi familia estamos contentos con ir para allá. Hay que enfrentar el torneo que tenemos por delante con Guaraní y después se verá qué pasa con mi futuro”.

Se va armando

Por otra parte, la Franja continúa con su pretemporada bajo la dirección técnica de Manuel Dutto y el preparador físico Nelson Kleivining.

A la espera de las caras nuevas, por el momento son dos los refuerzos que ya se entrenan a la par del plantel: el defensor César More y el delantero Nicolás Golomba.