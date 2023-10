Creó un robot y representará al país en Panamá

martes 03 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Ana Zayas tiene 17 años. Es de Posadas y hace 2 años la robótica llegó a su vida y comenzó su trayecto en una sede de la Escuela de Robótica. El trabajo duro y aprendizaje logrado hizo que una semana atrás gane la instancia nacional de la Olimpíada Mundial de Robótica (WRO), lo que le aseguró un lugar en la selección argentina que competirá a nivel internacional en Panamá.

Junto a su compañero de equipo, desarrolló un robot automatizado de competencia con sensores de proximidad capaz de esquivar obstáculos, superando la marca de tiempo de sus rivales.

“Cuando estaba en tercer año del secundario se abrió la sede de Nemesio Parma, y mi mamá me motivó a inscribirme. Entonces en ese momento vi la oportunidad de entrar para probar y me terminó gustando. Además, mi profesor de trayectoria me impulsó a entrar a las competencias a nivel provincial con la Copa Robótica Misionera”, relató Ana, en diálogo con El Territorio.

La categoría en la que compitió Ana es Futuros Ingenieros, su compañero de equipo es Franco Aguirre, -quien cursa el 6º año de la Epet N° 34- y el mentor del proyecto es Marcelo Benítez.

En cada instancia de competencia los participantes se llevan aprendizajes para mejorar. Foto: joaquín Galiano

“En la categoría de Futuros Ingenieros se tiene que desarrollar un robot que simula lo que serían los autos de Tesla, que se manejan por sí mismos, o sea, son autónomos. Entonces nosotros lo que hicimos fue armar un robot con sensores de distancia y de color para que no se choque con las paredes de la pista”, explicó la robotista.

“Nosotros lo programamos para que tome decisiones según los datos que recolectan los sensores de distancia y de color. Muchos equipos utilizaron una cámara web para hacer el reconocimiento de color; sin embargo, nosotros nos decidimos por usar un sensor de color, entonces uno le ingresa una serie de datos y toma decisiones”.

Compañerismo

“Hubo dos instancias, una regional y una nacional que fue en el Cepar hace poco. En la regional me encontré con chicos de toda la provincia y es una buena experiencia porque -por más que seamos competencia y sabemos que sólo uno va a quedar en el primer puesto- nos damos el tiempo de conocernos y también de compartir las problemáticas que tuvimos armando el robot. Y uno dice, ‘yo tuve este problema con este sensor o problemas con esta placa’, y entre todos nos vamos dando soluciones y tirando los tips para mejorar”, dijo Ana.

Luego de cada competencia los robots se revisan por los golpes que sufren o las posibles mejoras que se le pueden hacer. “Viendo los trabajos de chicos de otros lugares, dijimos que tenemos que ponernos a la altura y este robot que tenemos lo vamos a mejorar sí o sí. Por ejemplo, cambiar el sensor de color por una cámara web; o la placa que utilizamos, que es la placa Arduino, muy común en robótica educativa y cambiarla por una Raspberry, que es similar a la placa madre de la computadora”, finalizó.



Olimpíadas Mundiales de Robótica

La World Robot Olympiad (WRO) es una competición internacional de robótica educativa dirigida a jóvenes entre 8 y 19 años. Los equipos participantes diseñan, construyen y programan robots para superar retos. La WRO es una oportunidad para que los jóvenes se acerquen de forma lúdica a la tecnología y la ingeniería. Con la orientación de un entrenador, los estudiantes deben construir un robot innovador que tendrá que superar un reto, que cambia cada año. Existen cuatro categorías: Misiones robóticas, Futuros innovadores, Futuros ingenieros y Deportes Robóticos.

Más de 1.000 personas fueron testigos de la instancia nacional que se llevó a cabo en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard) y que reunió a jóvenes talentosos de todo el país en una competencia que puso a prueba sus habilidades en programación, diseño y construcción de robots.

Durante la ceremonia de premiación, se anunció que los ganadores del primer puesto de cada categoría de esta Final Nacional tendrán el honor de representar a Argentina en la Olimpiada Mundial de Robótica en Panamá.