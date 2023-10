Juicio por abuso sexual: "Le conté a mamá lo que me pasó para proteger a mis hermanitos"

sábado 30 de septiembre de 2023 | 22:01hs.

El pasado jueves comenzó el juicio oral al profesor Ángel Norberto V. (55), quien desde hace más de tres años se encuentra procesado y detenido por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hijastra.

Los hechos se habrían perpetrado en la localidad de Jardín América cuando la presunta víctima era menor de edad, tal como ella misma ratificó el último viernes en su declaración ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, donde se desarrolla el debate.

"Ratifiqué ante el Tribunal los hechos que había denunciado en el Juzgado de Instrucción de Puerto Rico, cuando a los 17 años pude contar los abusos que padecí desde los 5 y hasta los 11 años. A esta altura de mi vida creo que hice lo correcto, ya que antes no podía decir nada por temor", precisó la joven, quien actualmente tiene 22 años.

En diálogo con El Territorio, se mostró confiada en el accionar de la querella que la representa, la fiscalía y el Tribunal, aunque subrayó: "Mi mayor confianza está puesta en Dios, que es justo e impartiré justicia".

La denuncia fue radicada en 2018, aunque el implicado recién fue detenido en julio de 2020, luego de que este diario publicara detalles exclusivos del caso. Según el expediente, el profesor de electricidad está acusado de violar a su hijastra, a la cual crio desde los 4 años, cuando comenzó a convivir con la madre.

"Sufrí mucha violencia, maltrato físico y psicológico, a tal punto que cada vez que intentaba hablar, enmudecía. A raíz de ver en peligro a mis hermanos menores y en medio de una crisis, le conté a mamá lo que me había pasado para proteger a mis hermanitos", remarcó el último viernes.

Dolor y secuelas

Conmovida por tener que revivir los horribles recuerdos de su infancia, la joven puntualizó que aún arrastra secuelas de aquellos padecimientos y lucha por sobreponerse. "Ratifiqué esos hechos que marcaron mi vida. Actualmente sigo con tratamiento médico y psicológico. También desarrollé asma, enfermedad que antes no tenía, y otros trastornos", precisó.

Asimismo, se mostró confiada en el desempeño de los encargados de hacer justicia, al tiempo que mencionó la necesaria perspectiva de género y que contemple sus padecimientos en el marco de la Ley Micaela. "Confío en el Tribunal que está a cargo de juzgar al acusado, al igual que en el fiscal que entiende en la causa. Gracias al sacrificio mi familia, también contamos con un abogado querellante que está haciendo un trabajo brillante", remarcó.

El viernes también declaró la madre de la joven y ex concubina del acusado, con quien tuvo dos hijos varones. El debate continuará el lunes, desde las 8.30, mientras que la última audiencia fue fijada para el martes. La acusación estará a cargo del fiscal Martín Alejandro Rau y del querellante Juan Carlos Del Rosal, mientras que la defensa será responsabilidad de José Alberto Tuvi e Iván Agustín Kerber.

La denuncia

Con relación a la acusación que pesa sobre Ángel Norberto V., en una entrevista previa con este matutino, su ex esposa precisó que se casaron en 2005 y tuvieron dos varones, hoy de 15 y 16 años. De una relación previa nació su hija mayor, hoy de 22. Tras siete años de convivencia, en 2012 la mujer solicitó el divorcio por hechos de violencia psicológica, económica y física, según denunció oportunamente.

"Los varones le visitaban al padre, pero siempre había inconvenientes. No cumplía los horarios, les retaba y volvían enfermos. Hasta que un día, en 2018, estaban en su pieza hablando sobre unos videos pornográficos que les mostró el padre en el celular. A todo esto mi hija estaba en el baño, escuchó todo y fue llorando hasta donde yo estaba: ‘Mami, tengo miedo por mis hermanos, te tengo que contar algo. No quiero que les pase lo que me pasó a mí’, me dijo y primero no entendí nada", detalló la progenitora.

Su hija tenía 17 años y lo que escuchó de boca de sus hermanitos removió sus peores recuerdos, al tiempo que sentía una mezcla de miedo y vergüenza. "Me contó lo que escuchó de los videos y que ella fue abusada. Para mí fue como un mazazo. Ella también estuvo mal, trató de hacerse daño y continúa en tratamiento psicológico", agregó.

La chica contó que su padrastro aprovechaba cualquier momento para violarla, ya sea en su propia casa como en el domicilio de su hermano.

Violencia y amenazas

Para la mujer fue duro enterarse de que muchas veces se encontraba a pocos metros de donde su hija era ultrajada. En otras ocasiones estaba durmiendo o trabajando, ya que cumplía doble turno como docente. Tras los sometimientos llegaban las amenazas: "Siempre le decía que si contaba algo nos iba a degollar a los hermanitos y a mí", relató la madre de la víctim.

Al momento de la denuncia la chica tenía 17 años y por ello declaró en Cámara Gesell, considerada una prueba clave en delitos contra la integridad sexual de menores, pero no hubo avances en la causa y el acusado permanecía en libertad.

La exesposa del profesor de electricidad aseguró que el implicado siempre actuó con violencia, trató de intimidar y gozó de impunidad. "Hacía guardia afuera de la escuela de mi hija y se mostraba. Tampoco nunca respetó la prohibición de acercamiento que tenía por las denuncias por violencia, previas a la de abuso", precisó la progenitora.

Incluso, relató episodios de violencia física y manipulación, como cuando le pegó a su hijastra con un palo de escoba en la pierna y dijo que la nena se cayó jugando. "Siempre manipuló con mentiras y amenazas. Hasta elegía la ropa que tenía que usar para disimular las marcas de los golpes", mencionó.

En tanto, manifestó que desde la denuncia original pasaron casi dos años sin novedades, hasta que el caso se hizo público y la justicia ordenó la detención del sospechoso.

Condena al hermano por el mismo delito

Apenas dos días antes de la detención de Ángel Norberto V. fue detenido su hermano Néstor Fabián V., quien el pasado 28 de abril fue condenado a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado, varios hechos en concurso real, en perjuicio de su propia hija cuando residían en Jardín América. La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal Dos de Posadas.

"Para mí es poco la pena, pero al menos va a pagar lo que me hizo", comentó entonces la víctima en diálogo con El Territorio. A fines de marzo el imputado acordó firmar un juicio abreviado para evitar la exposición pública, aunque a último momento decidió dar un paso atrás, designó un nuevo defensor particular y se programó el debate oral. Así, la víctima declaró y ratificó la acusación sobre su progenitor.

La denuncia data de enero de 2019, cuando se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Jardín América, aunque la detención sólo se hizo efectiva una vez que cobró relevancia pública por este diario, en julio de 2020.

"Para mi es Fabián, hace años que no le digo papá. No puedo, no me sale más", contó entonces. Precisó que su padre comenzó a someterla desde los 12 años y el calvario se extendió hasta los 18, cuando se mudó a Posadas para estudiar. Aseguró que además del continuo abuso sexual, le controlaba hasta qué tipo de ropa interior usaba, ya que decía que ciertos modelos deforman el cuerpo de la mujer. "Me violaba en nuestra casa. Yo le vía la cara y ya sabía qué quería", graficó.