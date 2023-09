Inicia el calor y muchos se preguntan: ¿Cuánto cuesta la instalación y mantenimiento de un aire acondicionado?

jueves 28 de septiembre de 2023 | 11:10hs.

Las altas temperaturas ya empiezan a sentirse por estos días, con el inicio de la primavera y ya muchos comenzaron a utilizar los aires acondicionados y muchos se preguntarán cuál es el costo del mantenimiento como de la instalación de un equipo nuevo.

El técnico en instalación de Aires Acondicionados, Federico Alegre, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: “Es difícil coordinar entre todos los técnicos para lograr un precio estimativo, pero está entre los 35.000 y 40 mil pesos partiendo de la base un aire de 3000 frigorías una instalación estándar que sería de pared a pared con hasta dos metros de la unidad condensadora, que es el equipo que va del lado de afuera, eso es solamente lo que es mano de obra y hablando de materiales está rondando prácticamente el mismo precio entre 35 o 40 mil pesos con los tres metros de caño que es lo que pide generalmente tanto la garantía como la fábrica, hablando de un equipo nuevo”.

“Si el equipo es usado y se hace un cambio, es decir que se muda de departamento o de casa, ahí se le hace la desinstalación con un mantenimiento preventivo pero se le aclara al cliente si es quiere porque por lo general es recomendable poner lo que es cañería nueva este, pero ya eso ya corre por cuenta del cliente como también la limpieza general desmontando el equipo porque le da durabilidad también al funcionamiento del equipo”, añadió.

A continuación remarcó que en caso de equipos más grandes el precio va en aumento, “dependiendo del lugar también varía el material, es por garantía del equipo. Todavía no empezó esa locura, no hay tanta demanda pero empiezan a correr cuando empieza el calor intenso que es entendible porque antes no se le da prioridad”.

“Esta semana se reactivó bastante pero ahora con este cambio de clima se tranquilizó pero yo ya voy agendando y voy tomando compromiso de acuerdo, a los clientes que son de plena confianza y me esperan hasta que los pueda atender. Hay semanas que se trabaja bien todos los días pero hay semanas que está medio tranquilo que tiene relación también a la situación que estamos viviendo porque aumentó el valor de la reparación de los equipos”, indicó.

Alegre dijo que en cuanto a la reparación de equipos hay piezas que se están consiguiendo, “hay una variación de precios con respecto a las marcas y hoy hoy por hoy dependiendo lo que pase con el equipo como un cambio compresor o arreglos como un cambio de placa, haciendo el número final no es tan recomendable repararlo pero eso ya pasa por cuenta del cliente hacerlo o no por los costos que están muy elevados”.

“En cuanto al mantenimiento se está cobrando como una instalación que consiste en desmontar el equipo, se desinstala, se desarma, se limpia profundamente y se lo vuelve a instalar y ahí tenés equipo para rato que recomiendo que lo hagan cada año y después mantenerle limpio los filtros cada 15 días”, acentuó.