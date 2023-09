“Hay que dedicarse a mover el cuerpo para estar feliz”

miércoles 27 de septiembre de 2023 | 5:30hs.

El desafío de emprender un nuevo camino puede iniciarse a cualquier edad y sólo consiste en proponerse el objetivo. Felipe Kuhn (79) es un apasionado corredor que tuvo su primera competencia hace exactamente 15 años, ya de adulto.

Oriundo de Puerto Rico, desde 1975 reside en Eldorado y le quedan pocos días para cumplir 80 años, es decir que formó parte de su primera competencia a los 64.

Una verdadera postal; ahora Felipe buscará participar en las carreras más cortas que se organizan en la tierra colorada. Fotos: Matías Bordón

“Muchos no se animan a empezar a una edad mayor y se quedan dónde están. Yo en cambio me animé a pruebas de calle de 10 kilómetros y después me propuse nuevos desafíos”, se presentó en diálogo con El Territorio.

Kuhn veía por televisión las carreras multitudinarias y se preguntaba si podía participar en alguna. No tenía conocimiento que en Misiones existía esta posibilidad hasta que se contactó con una persona que lo impulsó a su primera aventura en la provincia. “Correr es una actividad tan noble y hermosa, te hace sentir bien. Sinceramente no dudé cuando surgió la posibilidad porque yo quería hacer lo que veía en los canales”, expresó.

Desde ese momento Kuhn no paró y el pasado domingo participó de la maratón internacional de Foz de Iguazú, Brasil. Allí finalizó en primer lugar de su categoría en 42 kilómetros. Todo un logró para este entusiasta.

“Es una de las pruebas más difíciles y hermosas que se pueden experimentar. Salimos desde la represa Binacional de Itaipú, pasamos por la ciudad y concluimos en el camino a las Cataratas, del lado brasileño”, comentó.

El oriundo de Puerto Rico fue recibido en casa como un campeón de la vida.

Su participación en la categoría de 80 años fue el trayecto más amplio que cubrió y de hecho uno de los más complicados por la cantidad de subidas en el terreno. Pero nadie le quitó lo bailado entre 3500 personas que se dieron cita para este evento de renombre.

Así las cosas la idea de Felipe es participar de las carreras más cortas que se hacen en la tierra colorada con el propósito de no quedarse quieto y mantener su estado de ánimo y de salud.

En cuanto a los maratones más largas, comentó que fue su última participación el pasado fin de semana porque son muy extenuantes.

Al final Kuhn dejó su mensaje: “En la vida no hay que buscar obstáculos sino que hay que ir por las soluciones, al problema o impedimento hay que enfrentarlo, pero no hay que quedarse sentado, no hay que morir en la falta de convicciones y la vida se debe vivir hasta el último día”.

“Hoy que dedicarse a mover el cuerpo para estar feliz y ahí está el secreto, porque todo lo que no se mueve en la naturaleza se corrompe”, concluyó.