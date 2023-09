La obereña Milena, primera presea misionera en estos Evita

miércoles 27 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Se vive una semana a pleno en Mar del Plata, donde jóvenes deportistas de todo el país se encuentran compitiendo en diversas disciplinas, demostrando todo lo que vienen entrenando en el deporte que los apasiona. En este contexto, ayer se dio la primera jornada de competición, diversas disciplinas deportivas dieron el presente, entre ellas atletismo, patinaje, judo, boxeo, bádminton y esgrima entre otras.

La pista de atletismo del Emder estuvo en constante movimiento y Misiones tuvo a una de las grandes protagonistas durante el desarrollo de la jornada. Milena Cabrera, una joven atleta de deporte adaptado se quedó con la medalla de plata, tras lograr la segunda mejor marca en salto en largo adaptado, en la categoría sub 18.

La pista del Emder fue el epicentro de las competencias ayer en La Feliz.

Pasada las 13 nombraron a Milena para que pase a subir al podio, su sonrisa expresaba su más sincera emoción en el momento, mientras sus compañeros la aplaudían. Luego de la entrega de medallas dialogamos con la competidora, y sobre los resultados expresó que se siente “muy feliz, porque es el último año y logré llevar la medalla del segundo lugar para Misiones”. Por otro lado, remarcó el agradecimiento a su profesor, Chino Flores, quien la preparó para lograr la marca.

Milena comenzó el camino en el atletismo a los 14 años de edad, en el Centro de Atletismo Adaptado de Oberá, luego de que su entrenador Jorge Flores la invitara a conformar el grupo de atletismo y desde entonces entrena y viaja haciendo lo que le apasiona.

Los de la tierra colorada seguirán con las competencias hasta el sábado.

Esta no es la primera vez que logra una medalla en los Juegos Evita, ya que el año pasado quedó en el primer puesto de salto en largo adaptado, con una marca de 4,60 metros. Sobre los primeros resultados de su último año en estos juegos, Milena remarcó que si bien no se esperaba estos resultados, trabajó mucho para lograr el podio. También relató que hubo muchas exigencias, para todos los torneos que tuvo que pasar para poder clasificar a los Evita.

Una medallista que alienta

Milena representa el esfuerzo y las ganas de seguir un objetivo, luchar y lograr la meta deseada. También demuestra que no hay límites para soñar y envió un mensaje a los jóvenes para que “sigan sus sueños, llegarán muy lejos”.

La atleta de la tierra colorada agregó un mensaje especial para aquellas personas que sientan que no pueden superar obstáculos en algún deporte y remarcó que “hay momentos difíciles, hay momentos para llorar, sí, y en los que querés dejar todo, pero no hay que dejar”. Puntualizó, además, que “no hay que agachar la cabeza, no hay que pensar en dejar todo, hay que levantarse y seguir hasta que salga de una vez”. Así cerró Milena su mensaje que demuestra lo que hace ella misma en el deporte.

El recorrido aún no finaliza en los Evita para la obereña, ya que el viernes correrá los 200 metros llanos y, una vez más, buscará dejar a la provincia en lo más alto.