La Sociedad de Pediatría rechaza el cobro extra por cada consulta

martes 26 de septiembre de 2023

Un grupo de más de 30 asociaciones que nuclean a médicos de distintas especialidades anunció que comenzará a cobrar un plus o bono adicional ante la falta de actualización de tarifas por parte de obras sociales y prepagas. Este monto en su inicio sería de 6.000 pesos y se actualizará cada dos meses, según señala el comunicado. Los profesionales aclararon que no es un adicional ni un copago o coseguro, sino que fue denominado como un “bono complementario no reintegrable”, que deberán abonar los pacientes.



El planteo disparó el debate entre las sociedades científicas e incluso, se expidió la Superintendencia de Servicios de Salud en Misiones marcando que “no es correcto que el afiliado asuma el costo”.



En ese sentido, los profesionales representantes de los Círculos Médicos Zona Sur, Centro y Alto Paraná pasaron para hoy la reunión en la que tienen pendiente debatir y establecer una postura respecto al planteamiento de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra) y otras 30 asociaciones sobre cobrar una suma fija al paciente en la consulta además de la orden médica.



La entidad que sentó postura con determinación fue la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP): rechazó el cobro extra a cuenta del paciente.



“Estamos de acuerdo en el reclamo pero no en la forma. Si vemos la letra chica de los comunicados que circulan, dice ‘bono no reintegrable’ entonces no está contemplada la emisión de factura o recibo y nos metemos en un camino sin retorno”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Jorge Abián Achón, representante en Misiones de la SAP.



“En el sector privado el reclamo es como sociedades o asociaciones a la gente que toma decisiones, en el sector privado es hacia los gerentes o directivos de las prepagas”, señaló.



“El reclamo es justo pero tenemos que tratar de ordenarnos un poco. La consulta tiene un promedio de 8 mil pesos y la obra social que mejor paga, no supera los 5 mil pesos”, citó el médico.



Reunión y contexto de crisis

“Luego de ponernos de acuerdo emitiremos una comunicación de manera conjunta. La reunión es por Zoom, dada la distancia”, sostuvo a Ubaldo Astrada, presidente del Círculo Zona Sur respecto a la reunión que mantendrán.



Lo cierto es que más allá de la decisión de las entidades médicas, el cobro de plus es una realidad de larga data a nivel nacional y local. De hecho, en Posadas actualmente los cobros alcanzan hasta 10 mil pesos la consulta; en el caso de odontología -además de la orden emitida por la obra social o prepaga- y 1.000 pesos si se trata de oftalmología. Los precios varían de acuerdo a la especialidad, en tanto en el sector privado es moneda corriente el cobro de un adicional a los pacientes con obra social o prepaga.



La inflación acentúo la crisis también en el sector de la salud. Hay profesionales que optan por no trabajar más con obras sociales o prepagas y la consulta se debe abonar de manera particular. Quienes sí siguen prestando el servicio piden a cambio el pago de un plus, que no es legal, pero se naturalizó.



Por un lado, los médicos y otros profesionales afirman que lo pagado por las entidades de salud no llega a cubrir el honorario ético mínimo. Del otro lado, las empresas de medicina privada y las obras sociales dicen no tener más margen para cubrir los constantes aumentos. En el medio de ese tire y afloje quedan los pacientes.



“Somos maltratados por las obras sociales y las prepagas. Lo que abonan no se acerca a los cánones establecidos para la consulta”, había señalado Luis Flores, presidente del Colegio de Médicos de Misiones al ser consultado por esta tensión entre los prestadores y las obras sociales o empresas de medicina privada.



“Lo contemplado es el copago”

Desde la delegación de Misiones de la Superintendencia de Servicios de Salud, entidad que regula y controla a las obras sociales y empresas de medicina prepaga, advierten la diferencia entre el cobro de plus y el copago, siendo este último contemplado y regulado.



“Son acciones que están siendo estudiadas por los organismos privados. En principio no hay nada cierto o confirmado. Eso sería un plus y no un copago en caso de salir. Lo que esta normado son los copagos, no los plus”, aseveró Mariela Sapper, responsable de la delegación local de la Superintendencia.



“Si el profesional es prestador de la obra social o prepaga, el profesional no debería de cobrar nada aparte”, indicó.



Con respecto al copago detalló: “Es una cifra que cobran las prepagas a los afiliados y está establecido el valor que deben cobrar como máximo, eso está publicado en nuestra página web. Eso es el copago y es legal, después tenés los plus que cobran los profesionales y eso sí es ilegal porque no está amparado, pero se da mucho en la realidad con muchos profesionales que dicen ‘yo atiendo tu obra social, pero sobre esa orden cobro tanto’”.



En esa línea, detalló que los copagos se abonan a la prepaga cuando el afiliado saca la orden de consulta o tienen que autorizar alguna prestación. “Nunca un pago del paciente al profesional es legal, eso no está normado”, sostuvo.



Asimismo, aclaró que los profesionales no están obligados a trabajar con prepagas u obras sociales. “Sí las obras sociales y prepagas tienen la obligatoriedad de establecer una carta de referencia para sus afiliados en la que deberían tener, para las prestaciones básicas, profesionales que cubran esa cuota que es pagada por los beneficiarios”, señaló. Allí entran todas las prestaciones establecidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

La consulta arranca en 7.100 pesos

Por resolución G 071/2023 de este mes, el Colegio Médico de Misiones actualizó los importes de la consulta médica, tanto diurna como nocturna y las guardias médicas. No obstante, si bien es un honorario ético sugerido por la entidad colegiada, las obras sociales están lejos de cumplir con esas cifras, según aducen desde la entidad colegiada.



Según los nuevos montos, la consulta diurna cuesta ahora 7.100 pesos y la nocturna 9.650 pesos; consulta a domicilio, diurna 10.900 pesos y nocturna 11.900 pesos; consulta a especialista, 10.100 pesos durante el día y 11.900 pesos durante la noche. Asimismo, la consulta a domicilio diurna del especialista asciende a 13.900 pesos y la nocturna 14.700 pesos. El servicio de guardia de 24 horas, en tanto, tiene un valor de 127.700 pesos.



“Las obras sociales abonan menos de la mitad del valor que nosotros fijamos. No sólo pagan menos de la mitad, sino que lo hacen cada tres meses, cuatro meses, seis meses; a veces se les suspende el servicio (a las obras sociales). Cada uno tiene un valor diferente, sin embargo las prepagas siguen subiendo sus precios. Nosotros sufrimos un destrato por las obras sociales”, sostuvo en una entrevista reciente con este medio el presidente del Colegio de Médicos, Luis Flores y aseveró: “Prácticamente ninguna se acerca a los valores que nosotros consideramos justo”.