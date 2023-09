Investigan muerte de nena atendida en el Barreyro

martes 26 de septiembre de 2023 | 6:03hs.

La Justicia investiga el fallecimiento de una nena de dos años de edad, quien había sido atendida en el hospital Pediátrico Fernando Barreyro este último domingo. Por el hecho, ayer se allanó el nosocomio y se incautó la historia clínica.



Según reconstruyó El Territorio, los médicos señalaron que la madre de la pequeña se fue sin completar los estudios ordenados, mientras que la mujer expresó que no recibió correcta atención y la mandaron a la casa.



El hecho se conoció el domingo cerca de las 17, cuando uniformados de la Comisaría Tercera fueron requeridos en el sitio en razón del fallecimiento de la menor, quien se domicilia en el barrio 2 de Febrero de Candelaria.



Allí se entrevistaron con un médico, quien expresó que la niña había sido atendida el sábado. En esa instancia le hicieron los estudios correspondientes y le diagnosticaron una neumonía.



Según dijo el profesional, le dijeron a la tutora que había que hacerle estudios complementarios y por eso debía aguardar en el lugar, pero ella no entendió esas indicaciones y por eso volvió a su hogar.



No obstante, regresó cerca de las 15.30 del domingo, cuando la niña ya no tenía signos vitales.



La madre, por su parte, expresó que su hija se encontraba en muy mal estado, sin poder ingerir alimentos, por lo que el sábado fue al hospital a que la revisen. En el sitio le indicaron los medicamentos y le dijeron que vuelva a su casa, por lo que así lo hizo.



Asimismo, desarrolló que el domingo a las 5 de la madrugada regresó al centro médico porque la menor estaba muy débil. Estuvo hasta 13 “sin recibir el llamado de la doctora que la atendió”, por lo que no le quedó otra que regresar a domicilio. Allí siguió con el tratamiento indicado en la consulta del sábado, pero no hubo mejorías.



Coincidentemente con lo dicho por el médico, relató que cerca de las 15 la pequeña empezó a tener vómitos y la llevaron nuevamente al Barreyro, donde lastimosamente ingresó sin signos vitales.



La médica policial que la atendió determinó que el cuerpo no tenía lesiones visibles y presentaba “livideces generalizadas”.



Por esta razón la causa está siendo llevada adelante como muerte dudosa por las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del juez Marcelo Cardozo. El magistrado ordenó que se realice la correspondiente autopsia, cuyos resultados no trascendieron hasta ayer.



Al respecto, en horas del mediodía de ayer se allanó el nosocomio, donde se incautaron diez fojas de la historia clínica de la paciente. El procedimiento, según revelaron fuentes policiales, se hizo sin complicaciones y con la colaboración del personal médico.