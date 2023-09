Los Juegos Evita ya se viven a pleno en La Feliz

martes 26 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

El sol comenzó a bajar ayer en la ciudad de Mar del Plata y la plaza Almirante Brown se fue llenando poco a poco de jóvenes deportistas. A las 18 se dio inicio a la ceremonia de apertura de los Juegos Evita 2023, desplegando su edición número 75, con todas las provincias presentes.



El público estaba ansioso por el inicio del acto y por el recital de la famosa banda ‘La T y la M’. Todo se vivió como una gran fiesta dedicada a estos chicos que viajaron hasta Mar del Plata a representar a sus clubes y provincias. La euforia se sentía en el aire, los deportistas ansiosos por la gran competencias coparon la plaza donde un escenario indicaba el lugar de la ceremonia; allí hubo bailes y se agitaron banderines celestes y blancos.



Cerca de las 19.30 arrancó el acto de apertura en el que los ministros de deporte de todas las provincias, entre ellos el de Misiones, Héctor Javier Corti, se subieron al escenario en representación de todos aquellos deportistas que desde hoy comenzarán a competir.



Abanderado celeste

El abanderado de Misiones este año es Máximo Koziarski, jugador de básquet del Oberá Tenis Club. En diálogo con El Territorio la joya de la tierra colorada no ocultó su emoción: “Lo estoy viviendo de la mejor manera, no me lo esperaba, no esperaba representar ahí arriba en el escenario llevando la bandera de Misiones”. Máximo Koziarsqui, jugador de OTC, es el abanderado de Misiones. Foto: Alexander Wereszczuk

Representar a su provincia fue un momento muy significativo para Maxi, por lo que expresó que “todos somos iguales, hoy (por ayer) estuve yo, pero cada uno de los que vinimos nos merecemos todo esto” en referencia al reconocimiento y la ovación del público.



En cuanto al club OTC y su familia, expresó que esto es una forma de devolverles todo el apoyo que les brindan. Por último, sobre la fuerza de su equipo, Máximo dijo que se tienen fe y tienen muchas expectativas positivas para los próximos días.



Luego de los discursos y agradecimientos por la organización y el gran despliegue de estos juegos, le tocó subir al escenario a la banda de cumbia “La T y la M”, el público estalló en gritos y aplausos.



La ceremonia finalizó y los chicos se dispersaron con sus delegaciones provinciales, listos para descansar y poder arrancar hoy con la gran competencia. Durante cinco días, 900 deportistas misioneros desplegarán su talento en 47 disciplinas y un total de 63 torneos. Se viene lo mejor.