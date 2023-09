Aumentan los casos de suplantación de identidad por WhatsApp

miércoles 20 de septiembre de 2023 | 14:00hs.

La suplantación identidad por WhatsApp se ha convertido en moneda corriente en el último tiempo, son varias las excusas que los ciberdelincuentes utilizan para lograr acceder a la red social de su víctima y por intermedio de ello pedir dinero “prestado”. En las últimas horas el reconocido fotógrafo Sixto Fariña, fue una víctima de este tipo de crimen.

En esa línea desde el área de Cibercrimen de la policía de Misiones, volvieron a reiterar que no se debe brindar ningún tipo de información por intermedio de llamadas a usuarios desconocidos.

“Para lograr la suplantación de identidad, el ciberdelincuente utiliza varios métodos, vacunas, emergencias o el ganar un sorteo, entre otras cosas”, manifestó Sandra Ozuna Comisario de Cibercrimen, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

“En el caso del conocido fotógrafo de tantos años, mediante el engaño de las vacunas, lo llamaron ofreciéndole una dosis nueva de vacunación y bueno en la vorágine laboral, en el apuro de la cotidianidad de la vida, brindó los datos del código de validación de WhatsApp e inmediatamente perdió el acceso a su red social”, agregó.

Asimismo detalló que el ciberdelincuente siempre se maneja con un abanico de opciones para convencer a su víctima. “Hay un montón de engaños que el delincuente va a utilizar para pedir que nosotros pasemos esos seis dígitos que corresponden a la validación de la red social. Son muy envolventes, muy asertivos en lo que dicen; entonces como medida preventiva desde la dirección cibercrimen siempre le decimos a la gente que no pasemos ningún código que alguien se los pida; siempre que le digan ‘léeme el número o pásame el número’, ya estamos mal, algo está mal y ahí se debe cortar la comunicación”, expresó y añadió “tampoco deben ir al cajero para realizar el token de seguridad, el interlocutor nos llega a decir ‘a qué distancia le queda un cajero, se puede acercar a un cajero’, ahí ya estamos mal”. “Otra cosa a tener en cuenta es la confianza con la otra persona quien me pide el dinero prestado. Si tenemos a alguien agendado con quien no tenemos mucho trato, algo como para que lleve a la confianza necesaria para que yo le pida dinero; por ejemplo, si no lo conozco cómo le voy a pedir dinero prestado, eso sería como un primer indicador y en caso de suceder comunicarse con la persona fuera de la aplicación de mensajería, una llamada sería lo ideal para despejar las dudas”.

Suplantación de identidad y recuperación del WhatsApp

Desde la dirección de Cibercrimen dieron a conocer que la cuenta de la aplicación de mensajería se puede recuperar realizando unos pasos de validación de identidad que te genera la propia aplicación. Asimismo indicaron que la suplantación de identidad en WhatsApp non afecta al resto de las aplicaciones que se tienen en el teléfono.

“En principio quiero transmitir tranquilidad a la ciudadanía, la suplantación de WhatsApp no afecta al resto del contenido del dispositivo, esto quiere decir que el ciberdelincuente no va a ver nuestras cuentas bancarias, billetera virtual, nuestro correo o demás aplicaciones, no tiene acceso a otra cosa que no sean los contactos agendados en esa red social”, dijo.

En cuanto a la recuperación de la cuenta explicó “se puede recuperar, tiene una serie de pasos, una serie una media de seguridad que tenemos que hacerla de manera precavida para evitar que la red social nos bloquee. Qué significa esto, no cometer errores al cargar un número por ejemplo, porque cada error que cometemos repercute en el tiempo que la red social se va a tomar para validar nuestra identidad. Esto puede ser 40 minutos, 6 horas, dos días o más”.