A seis meses de la denuncia, detienen a sospechoso de abusar de su nieta

martes 19 de septiembre de 2023 | 5:30hs.

Un hombre de 65 años fue detenido ayer por efectivos de la Unidad Regional II en el marco de la investigación por presunto abuso sexual en perjuicio de su propia nieta de 8 años.



Si bien la denuncia fue radicada a mediados de marzo ante la Comisaría de la Mujer de Oberá, la captura fue ordenada luego que la niña ratificó la acusación en Cámara Gesell, precisó un vocero del caso.



El acusado, identificado como Miguel F. (65), es el abuelo paterno de la presunta víctima, la cual reside con su mamá en la localidad de Guaraní.



El pasado 14 de marzo, la progenitora de 38 años se presentó en sede policial y manifestó que el día anterior su hija le contó que el citado la manoseaba en sus partes íntimas.



La mujer contó que estando en su domicilio, la nena se le acercó y le dijo: “Mami, tengo que decirte algo: mi abuelo me toca”.



Ante tremenda afirmación, la madre indagó a la niña y obtuvo mayores datos para avalar la denuncia, como ser que los hechos habrían sido repetidos, ocasión en que el implicado se hallaba solo con la chiquita.



Los detalles son aberrantes, según se cita en la denuncia, aunque en primera instancia la pequeña no habría podido precisar el o los lugares exactos de la vivienda de su abuelo donde ocurrieron los hechos.



Prueba clave

Tampoco brindó mayores precisiones sobre fechas, lo que podría estar relacionado a su corta edad y el shock emocional por los acontecimientos padecidos.



En ese contexto, el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá ordenó que se active el protocolo del Gabinete de Asistencia Forense (GAF) para víctimas de abuso sexual y se notifique el hecho al implicado, pero la aprehensión quedó supeditada a lo que aporte la nena en Cámara Gesell, considerada una prueba clave en delitos contra la integridad sexual de menores.



Por cuestiones de organización y turnos, el procedimiento se concretó recién luego de la feria judicial de invierno, lapso en que el acusado permaneció en libertad.



Pero esto cambió con el resultado de la pericia, ya que la pequeña ratificó la acusación y su relato fue convincente, lo que derivó en la orden de detención que se concretó en la víspera.



Así, alrededor de las 11.20, una patrulla de la División Motorizada ubicó al sospechoso a pie en inmediaciones a su domicilio, en calle Formosa, procediendo a su captura.



El hombre no ofreció resistencia, fue revisado por el médico policial en turno y quedó alojado en una dependencia de la UR II a disposición de la justicia acusado de abuso sexual con acceso carnal.