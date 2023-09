Massa llega a Misiones para entregar viviendas y realizar nuevos anuncios

lunes 18 de septiembre de 2023 | 4:30hs.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa, tras anunciar bono para jubilados, cumplirá hoy actividades oficiales en Misiones, justo el día además en que arranca el quite del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que implementa para los productos de la canasta familiar.

Massa llegó anoche a la provincia y compartió una cena con la conducción del Frente Renovador en un restaurante que se halla dentro del predio del Centro del Conocimiento; en tanto que hoy tiene previsto, acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Alejandro Magiotti y el gobernador Oscar Herrera Ahuad, hacer entrega de viviendas, lanzar el programa Insertar y concretar anuncios.

De acuerdo a la agenda oficial, Massa iniciará hoy la actividad oficial a las 11, con la entrega de 180 viviendas, donde se espera que haga anuncios y concrete firmas sobre el proyecto de sistemas agroalimentarios climáticamente inteligentes e inclusivos, en Itaembé Guazú.

Después del mediodía, alrededor de las 12.30, encabezará el lanzamiento del programa Insertar en el Silicon Misiones, emplazado sobre avenida Ulises López, en el acceso Oeste. El programa apunta a la generación de empleo para las actividades vinculadas a la economía del conocimiento con vistas al fortalecimiento empresarial y la inserción laboral en Misiones.

Para las 13.45, está prevista la reunión, firmas y más anuncios desde sala de Situación de Casa de Gobierno, para luego desarrollar una conferencia de prensa. De esta manera permanecerá gran parte de esta jornada cumpliendo actividades oficiales, además de reunirse con sectores empresarios y dirigentes de la tierra colorada.

Nuevo anuncio

Durante una trasmisión en vivo desde Hurlingham, el ministro de Economía anunció un nuevo bono para jubilados y pensionados que cobran hasta una jubilación mínima y media. Se trata de un bono alimentario por $45.000 qué será dividido en tres veces. Esta medida alcanzará a más de tres millones de jubilados. El funcionario se encontraba junto a la directora del Pami, Luana Volnovich.

En ese contexto, Massa habló del derecho a la jubilación “En el 2006 cuatro de cada diez adultos mayores no tenía cobertura jubilatoria, luego muchos de estos pudieron acceder a su jubilación sin aportes. Porque es un derecho”.

“Un país que no tiene memoria no puede tener futuro. No tiene que ver con la convicción política sino con una convicción personal. No vamos a cerrar el Pami, no van a volver la AFJP -sistema de jubilación privada-. Vamos a privilegiar a nuestros abuelos y abuelas”, apuntó el candidato a presidente.

“Decidimos universalizar la canasta alimentaria del Pami y pagarla junto al sistema de cobro del Anses, y dar un bono más aparte del bono de $37.000, serán $15.000 en tres veces. Se trata de un refuerzo adicional alimentario de $45.000”, anunció Massa.

El beneficio consistirá en el pago de 3 cuotas de $15.000 cada una, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, a jubiladas y jubilados mayores de 60 años con haberes de hasta una vez y media la jubilación mínima y que estén afiliados al Pami. La jubilación mínima de septiembre, sin bonos, es de $87.489, con lo que un haber y medio significa que cobrarán el bono jubiladas y jubilados que perciban hasta $131.233.

Hizo hincapié en la importancia de cuidar a jubilados y pensionados. “Este es un bono para que les ayude a disfrutar y no se preocupen, que les sirva para ayudar a la familia. Viajar con sus colegas del centro de jubilados”.

En cifras

$45.000 Es el valor del bono alimentario anunciado por el ministro Massa. La medida alcanzará a más de tres millones de jubilados en todo el país.

La devolución del IVA comienza a regir desde hoy

El gobierno formalizó el sábado por la mañana la modalidad y el universo de beneficiarios del nuevo programa de devolución del Impuesto al Valor Agregado ( IVA) para la canasta básica “Compre sin IVA”, que regirá para las operaciones que se realicen desde hoy.

La oficialización se hizo a través de la Resolución 1373/2023 del Ministerio de Economía y la Resolución General 5418/2023 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), publicadas en el Boletín Oficial.

La iniciativa se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año, aunque el Poder Ejecutivo elevará un proyecto de ley para reducir de forma permanente la carga tributaria que recae para consumidores sobre los bienes de la canasta básica.

La normativa

La normativa del Palacio de Hacienda encomienda a la Afip ampliar el universo de beneficiarios del actual régimen de reintegros previsto en la ley 27.467 y la Resolución General 4.676/2023, así como el porcentaje de reintegro y su límite mensual.

La medida, que devolverá el 21% del IVA de los productos de la canasta básica, tendrá un tope de devolución de $18.800; y abarca a trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis salarios mínimos, vitales y móviles, y quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales con un máximo de seis haberes mínimos.

De esta forma, el tope de ingresos para acceder al beneficio en el caso de los trabajadores será de $708.000 y de $524.758,56 para los jubilados.

También podrán acceder a la devolución del IVA el personal de casas particulares encuadradas en el régimen especial de la actividad, monotributistas de todas las categorías, y beneficiarios de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas del Programa Potenciar Trabajo.

Cabe mencionar que quedan exceptuados los contribuyentes del Impuesto a los Bienes Personales, siempre y cuando no paguen el tributo sólo por la tenencia de un inmueble para vivienda única, y los trabajadores autónomos.

Para acceder al beneficio -que devolverá el 21% del IVA de estos productos- se deberá abonar con tarjeta de débito física de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o a través de pagos con débito con códigos QR.

Luego de la transacción, el monto será reintegrado a la cuenta bancaria asociada a dicha tarjeta en un máximo de 48 horas: dentro de las 24 horas para las compras realizadas entre la hora 0 y las 17 del mismo día, y dentro de las 48 horas para las realizadas después de las 17.

Una vez realizados los reintegros, estos aparecerán en los resúmenes de cuenta de cada mes con el identificador ‘Reintegro programa Compre sin IVA’. Se podrá acceder al beneficio en los comercios registrados ante la Afip bajo 25 nomencladores de actividades económicas, incluyendo mayoristas, hipermercados, supermercados, minimercados, fiambrerías, almacenes, dietéticas, carnicerías, pescaderías, verdulerías, mercados y puestos móviles y comercios alimenticios especializados.

En cifras

$18.800 Será la devolución mensual del IVA. Es decir, este es el tope de reintegro de las compras. Podrán acceder los trabajadores que perciban hasta $708.000.