Triunfos clave

lunes 18 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

La sexta del Misionero de Karting, que se disputó en el Kartódromo de Posadas, dejó ganadores diferentes y volvió a abrir las posibilidades de varios candidatos para luchar por los títulos.



Los ganadores fueron Julio Da Silva (4T Estándar), Yoryi Kibysz (Cajeros Promocional 2T), Martina Mrakava (Copa Damas), Reneé Plesth (4T Senior), Santiago Possiel (10 HP), Facundo Hettinger (Escuela 110cc) Diego Bogado (Máster 200), Felipe Morgenstern (Escuela 110cc) y Lautaro Gritti (Cadetes).



Volvió a ganar y se ilusiona

En la Estándar el posadeño Julio Da Silva volvió a ganar y se prende en el campeonato. Da Silva aprovechó los problemas de Juan Finten y tomó la punta para ganar de punta a punta, sumando puntos claves pensando en el campeonato.



Segundo terminó Gastón Arriola tras una buena remontada y tercero, Yonatan Lukoski. Con estos resultados, extraoficialmente, Gustavo Maldonado tiene 145, Yonathan Lukoski tiene 140, Da Silva es el nuevo tercero con 133 y Gastón Arriola quedó cuarto con 127.



“Teníamos la presión de ganar y por suerte lo pudimos hacer según nuestros cálculos descontamos muchos puntos y ahora vamos por todo en las dos últimas”, explicó Da Silva.



En la 4T Senior, apareció el ex campeón Reneé Plesth, quien impuso condiciones y también sumó puntos gruesos para sus aspiraciones. Segundo fue Manuel Pascual y tercero Javier Mucci. Reneé Plesth logró una victoria importante a futuro en la 4T Senior

“Era la carrera que teníamos que ganar y se nos dio, tuve un gran karting todo el fin de semana y se lo debo al equipo DRS que siempre me entregó un misil y ahora no esta muerto quien pelea”, comentó Plesth.



Por otra parte, Felipe Morgenstern y Felipe González brindaron el show de la tarde en la final de la Escuela. González lo buscó por todos lados, pero Morgenstern dio cátedra de la defensa y ganó para sumar fuerte pensando en sus aspiraciones de campeonato



En 10 HP, un gran duelo por los primeros puestos entre el eldoradense Santiago Possiel y el correntino Santino Dolce, pero un toque hizo retrasar al piloto de Ituzaingó. Luego de ese toque Possiel se escapó, sumó fuerte pensando en el campeonato y ahora le hizo una luz en el campeonato a Dolce.



En Máster 200cc., el triunfo correspondió al campeón, Diego Bogado, quien dejó segundo, Juan Finten y tercero a Robertino Lukoski y le descontó pensando en la definición.



En Cajeros Promocional 2T, el ex Yoryi Kibysz tomó el liderazgo, quien sumó buenos puntos. Pero, Agustina Tajada, que llegó segunda fue la gran ganadora ya que ahora volverá a la cima del campeonato. Tercero fue Raul Lory.



En la Copa Damas Martína Mrakava se quedó con la victoria luego de que la ex campeona Alicia Graef no pase la técnica y ahora lidera con comodidad en el campeonato.



En Cadetes Lautaro Gritti paró el andar ganador de Francisco Morgenstern, se impuso y ahora se prende en el campeonato. Segundo fue Ian Hummel y tercero, Lautaro Von Steiger.



En Escuela 110cc., Facundo Hettinger se impuso de principio a fin, pero el líder del campeonato, Bruno Melo llegó segundo y suma más ventaja en el campeonato. Tercero fue Mateo Panasiuk.



La próxima fecha del Misionero de Karting se correrá el 7 y 8 de octubre en Oberá.