Investigaban un asalto y descubrieron un kiosco narco

lunes 18 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Tras los pasos de los autores de un robo a mano armada en perjuicio a una mujer, efectivos de la Unidad Regional II detuvieron el sábado a dos sospechosos del hecho y, al mismo tiempo, lograron desmantelar un kiosco de drogas en el barrio El Progreso de Oberá.



En dos allanamientos la Policía decomisó poco más de 150 gramos de cocaína. Además, hallaron una balanza de precisión y bolsitas plásticas, lo que da indicios del fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.



Dicha sustancia fue hallada en propiedad de Jorge C. (45), uno de los apuntados por el robo calificado en perjuicio a una trabajadora sexual. El citado está sindicado como el conductor de la moto que abordó a la mujer.



Asimismo, en Villa Cristen detuvieron a Luis C. (30), alias Cuervo, a quien la propia víctima identificó como al autor material del hecho.



La denuncia que disparó la investigación fue radicada por una mujer de 42, con domicilio en la localidad de Campo Viera, quien indicó que el último viernes se hallaba trabajando junto a una amiga sobre un camino vecinal a Picada Sarmiento.



En ese contexto, alrededor de las 12.30 arribó una motocicleta 150 sin patente, con dos hombres, uno de los cuales se bajó y le solicitó un servicio.



La mujer reconoció al cliente como Luis C. e ingresaron a una zona de malezas, donde el sospechoso la apuntó con una pistola negra, le propinó un golpe de puño en el abdomen y la amenazó para que no le denuncie porque la buscaría y la mataría.



Luego le quitó una mochila en cuyo interior había ropa, maquillaje y 42 mil pesos en efectivo, entre otros elementos.



Detenidos con antecedentes

Orden judicial mediante, el sábado el personal policial concretó tres allanamientos, dos en propiedades de Jorge C., en el barrio El Progreso, y el tercero en domicilio de Luis C., en Villa Cristen.



En primer lugar arribaron a un inmueble en construcción, donde observaron a Jorge C. huyendo del lugar, pero a pocos metros fue alcanzado y esposado.



En dicho predio secuestraron prendas de vestir que podrían haber sido utilizadas para perpetrar el robo, al tiempo que la requisa permitió descubrir 111,2 gramos de cocaína, una balanza de precisión y bolsas plásticas.



A metros del lugar, en el domicilio del citado, hallaron una moto Corven Triax 150, sin dominio colocado, más 42.8 gramos de cocaína ocultos debajo de un colchón.



El Juzgado Federal de Oberá ordenó la detención del dueño de casa, mientras que su pareja Paola D. S. quedó implicada pero continúa en libertad. Según informaron, ambos poseen antecedentes por infracción a la ley de drogas.



En tanto, Luis C. fue detenido en averiguación del hecho, pero en su domicilio no hallaron nada relacionado a la causa. De todas formas, éste posee un amplio prontuario por hechos contra la propiedad, las personas y venta de estupefacientes.



El Juzgado de Instrucción Uno atiende la causa por robo, mientras que la Justicia Federal tendrá a su cargo la cuestión de la cocaína secuestrada.