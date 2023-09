“El bloqueo a Cuba se encuentra en un callejón sin salida”, según el embajador

domingo 17 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

El embajador de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Prada Quintero, estuvo en Misiones esta semana para fortalecer los lazos de amistad y de cooperación con la Provincia, en el marco del 50 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la República Argentina. “El hecho significativo es que Argentina fue uno de los primeros países que logró deshacerse del baldón que había arrojado sobre los gobiernos de América Latina aquella injusta y grosera decisión de la OEA (Organización de los Estados Americanos) en 1962 que obligaba a los gobiernos de la región a romper relaciones con Cuba sólo porque había diferencias con el sistema político económico y social que habían abrazado los cubanos”, fue lo primero que reflexionó el embajador en entrevista concedida al programa de televisión, Meta Data, producido por El Territorio.

“Creo que el gobierno argentino de la época tuvo la audacia política y ejerció su derecho a la libre determinación y a la soberanía a restablecer las relaciones con Cuba, país con el que nunca ha existido un conflicto y además con el que históricamente habían existido vínculos entrañables de pueblo a pueblo”, afirmó.

Prada Quintero estuvo en Misiones durante dos días. El martes 12 en Posadas, donde concretó charla en Humanidades, y al día siguiente se trasladó a Caraguatay, en días previos al desarrollo en La Habana de la reunión del Grupo de los 77 más China.

¿Cómo sigue el bloqueo de Estados Unidos a Cuba?

Desgraciadamente el bloqueo a Cuba se encuentra en un callejón sin salida. Estados Unidos insiste en imponerle a Cuba su voluntad política para que Cuba acepte las reglas que ellos dictan acerca de cómo debe ser el sistema político económico y social de los cubanos. En ese sentido, han creado a lo largo del tiempo un mecanismo que no es un embargo sino un bloqueo económico comercial y financiero es un acto de guerra inspirado -según dicen las propias disposiciones de Estados Unidos- en la ley de comercio contra el enemigo de 1917; por tanto, se califica como un acto de guerra económica que pretende -según describen también documentos de Estados Unidos- provocar hambre, sufrimiento y desesperación para que el pueblo cubano derroque al gobierno que eligió; es decir rendirse por hambre, enfermedades, por sufrimiento a los cubanos. Es una manera muy perversa, muy cínica de hacer política en el mundo de hoy donde ya ningún país tiene las recetas únicas para el resto de las naciones y cada país es libre de encontrar las formas de organizarse, de acuerdo a su historia, cultura, tradiciones y experiencias nacionales. Entonces, nosotros no admitimos que nadie venga a ponernos condiciones y, por tanto, si los Estados Unidos desgraciadamente no quieren aceptar la existencia de una nación libre, independiente y soberana frente a sus costas, es un problema de ellos, nosotros no nos podemos mudar de donde la naturaleza nos colocó.

En este mundo multipolar que se vive, ¿cuál es la política implementada por Cuba y cómo es la relación con los demás países?

Cuba practica una política exterior basada en las normas y principios del derecho. Y eso, nos permite sostener relaciones de amistad de colaboración de paz con todas las naciones del planeta en pie de igualdad, respetándonos mutuamente con nuestras respectivas particularidades. Cuba no le pide a ningún país que cambie su orden político interno o la manera en que hace negocios o hacen sus leyes u organiza su vida. A cambio que establezcan relaciones con Cuba, uno no puede andar por el mundo imponiéndole a los demás su voluntad porque somos un mundo lleno de diversidades.

En vísperas de las elecciones en Argentina se pone en duda el aporte de investigadores y científicos. ¿Cuál es su mirada al respecto?

Mira, yo he escuchado de todo, prefiero quedarme con lo que bien conozco de Argentina que es un país que construyó un sistema de educación y ciencia formidable que es orgullo de nuestra América; un país que tiene cinco premios Nobel, un país que ha hecho importantísimos aportes a las ciencias médicas, a las ciencias naturales, a la física, a la matemática. Un país que lidera en nuestra región el ingreso al espacio, las investigaciones espaciales; un país que también tiene importantísimos resultados en materia de investigaciones ambientales, climáticas, oceánicas. Yo admiro profundamente a esa Argentina y creo que no hay ningún latinoamericano y caribeño que no lo reconozca, que no lo admire, y creo que los argentinos en lo más hondo están orgullosos de todo ese legado. Porque si están donde están, más allá de todas las consideraciones que ustedes puedan hacer sobre su vida nacional, creo que es porque hay inteligencia en este país. Hay un conocimiento y una cultura acumulada que son monumentales y yo creo que todo eso va a prevalecer.

A propósito de ciencias: ¿cómo se encuentra el sistema de salud y la medicina cubana?

El sistema de salud sigue siendo un sistema muy amplio, complejo universal, gratuito, pero ha sufrido los estremecimientos causados por la pandemia en todas las economías del mundo. Ha sufrido, sobre todo, los efectos del prolongado bloqueo económico comercial y financiero de Estados Unidos que, en el caso de la salud, impide el acceso a tecnologías a medicamentos. Nos dicen: “Pero ustedes pueden comprar eso en cualquier otro mercado”. Bien, díganme en qué mercado. Yo no puedo comprar en ninguna parte del mundo nada que tenga más de un 10% de componentes estadounidenses, no puedo comprar nada en dólares. Tengo que usar otras monedas porque tengo prohibido usar dólar, no puedo pedir créditos a ningún banco porque tengo prohibido acceder a las instituciones financieras y a los bancos. Entonces, eso causa mucho daño en el sistema de salud y en algunos casos es dramático, porque los Estados Unidos, que tienen un poderoso sistema de ciencia y salud, son los generadores de medicamentos únicos en el mundo, de sistemas, de equipos y a veces para salvar la vida de un ser humano de un niño no hemos podido hacerlo porque ese medicamento o esa tecnología -un catéter, por ejemplo- hay unos catéteres especiales para cirugías del corazón en bebé nada más que se producen en este mundo en Estados Unidos y no nos venden, no nos quieren vender. En la pandemia, la principal planta de oxígeno médico de Cuba se rompió en medio de la entrada del Ómicron (la cepa dominante de Covid-19 en todo el mundo y la variante más contagiosa del virus). Nos dirigimos a todos los países del área entendiendo que era una emergencia mundial, pero nos negaron el oxígeno, les negaron el oxígeno a los enfermos cubanos. O sea, qué se puede esperar de un gobierno, de un país que actúa de esa manera desalmada con respecto a sus semejantes. No obstante, el sistema de salud funciona con limitaciones, con carencias, pero funciona, salva vidas todos los días y hoy en materia de Covid, Cuba es uno de los países con la más baja tasa de infestación del planeta y con mayor cobertura de vacunación.

