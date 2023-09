Sueños de selección que se surcan en el agua

viernes 15 de septiembre de 2023 | 5:30hs.

Fueron muchas horas en el agua, años de formación y hace dos días un llamado llegó como premio a la perseverancia. Tiziano Fachinello y Zakina López fueron convocados para integrar el equipo nacional que competirá del 28 de septiembre al 1° de octubre en Mina Gerais, Brasil, en el Campeonato Sudamericano de Canotaje.

“Estar en la selección es un sueño”, coincidieron los palista del Club Río Paraná, quienes serán parte de la selección argentina de menores en la competencia.

A sus 13 años, los dos llevan los últimos cinco de éstos practicando la disciplina con mucho entusiasmo. En este camino fueron adquiriendo experiencia que vuelcan en las competencias nacionales, justamente en la última -un Argentino en Gualeguaychú, Entre Ríos,- fue hace dos semanas y los dos tuvieron gratas actuaciones. Pero recién hace dos días atrás fueron confirmados como parte de la delegación albiceleste.

Zakina y Tiziano entrenan cinco horas diarias para estar a la altura.

“Hace dos días nos dieron la confirmación que íbamos al Sudamericano y competiríamos en k1 100 metros y en botes de equipo”, expresaron.

Para los dos será su primera cita sudamericana y las sensaciones son nuevas y únicas. “Estoy muy emocionado. Ponerme la celeste y blanca es increíble, desde muy chiquito vengo soñando con eso”, compartió Tiziano.

Y apuntó a que en estos últimos días, en la previa, “tenemos que empezar a meterle con todo al entrenamiento para llegar lo mejor posible”.

Zakina también tuvo palabras cargadas de emociones: “Es muy lindo esto, no pensaba que iba a poder ir a un Sudamericano. Ahora tenemos que exigirnos más”.

Tiziano trajo a su memoria una entrevista que le hicieron cuando recién comenzaba en la actividad y la compartió con risas. “Dije que mi meta era ser el mejor palista del mundo, después cambié esa idea -risas-; y bueno, ahora ser palista de la selección ya es un sueño”.

Mauri Cardozo -adelante- irá en Masters, y Damián confirma hoy si se suma.

O al menos es un inicio para ese objetivo marcado hace unos años y quién dice a futuro pueda concretarse.

“Para esto hay levantarse todos los días sabiendo que hay que esforzarse y venir a entrenar con o sin ganas”, añadió Tiziano quien apuntó que una pieza fundamental es su familia porque “mi papá es el que cuando me ve cansado o desganado, me dicen que venga a entrenar igual”, algo que claramente marca y marcará la diferencia en alto rendimiento.

En esta línea, Zakina también fue contundente con su trabajo diario ya que son “entre 4 y 5 las horas que entrenamos a la tarde y a la mañana vamos al colegio”.

Para los chicos la meta trazada en la cita es “dar lo mejor”. “Estoy emocionado con ir y ojalá me vaya bien. Todavía no pienso en un objetivo”, dijo Tiziano; y a su tiempo, su compañera de club agregó que quiere “dar lo mejor posible. No tengo un plan todavía en mi cabeza, la otra semana por ahí lo vamos a tener más claro”.

Es que la semana entrante ambos se sumarán a la concentración previa con el equipo, que trabajará con los entrenadores nacionales, antes de partir a Brasil.

En el caso de Zakina, las chicas de la categoría menor tendrán su concentración en la pista náutica de Tigre, en Buenos Aires, y Tiziano lo hará en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Ambos elencos de la selección argentina, en esta categoría, se componen con los mejores ocho palistas del último selectivo. Tiziano fue tercero en la final A y Zakina, segunda en la final B, que sería el séptimo mejor tiempo,

Ahora, más allá de las plazas que ya tienen su nombre, ambos deberán costear los gastos de pasajes a las concentraciones y la indumentaria; ya que el sudamericano en sí, está plenamente financiado por la Federación Argentina de Canoas.

El costo sería de 150 mil pesos para que los chicos puedan viajar a entrenar esa semana. “Ojalá podamos conseguirlo”, dijo Zakina. Es que la ilusión es mayúscula, ambos se sacrificaron con mucho entrenamiento para tener esta posibilidad tan ansiada y merecida.

Los masters, con sello misionero

La categoría Master también tendrá presencia misionera de la mano de Mauricio Cardozo, quién ya confirmó su lugar en el equipo, plaza que ganó en agosto, en Buenos Aires, y hoy será un día clave para Damián Cardozo quien hasta esta jornada puede sumarse a la delegación. Es que en éstas últimas horas, el también representante del Club Río Paraná, estaba aún buscando apoyo para sumarse a la selección, ya que sólo Menores y Cadetes serán solventados por la Federación Argentina, a través de la Secretaría de Deportes de la Nación.

“Tuvimos el selectivo en 500 metros; fuimos primero y segundo, y clasificamos. Mauri ya confirmó que va y yo veré hasta mañana (hoy) por una cuestión económica” señaló Damián.

Es que el costo para ir a Mina Gerais es de alrededor de mil dólares, entre traslado de botes, comidas e inscripciones.

“Si no voy igual seguiremos entrenando con Mauri ya que nuestra cabeza está enfocada en ir al Mundial de maratón del año que viene que se hace en Croacia”, adelantó entusiasmado Damián, quien junto con Mauricio, ya tiene basta experiencia en citas mundialistas con buenos resultados.

“El año que viene, en marzo, vamos a buscar la clasificación y creemos que podemos hacerlo ya que venimos clasificando hace cinco años seguidos”.