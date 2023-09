El deterioro de la ruta provincial 210 reactivó un reclamo de vieja data: "No se puede transitar más"

jueves 14 de septiembre de 2023 | 14:45hs.

El deteriorado estado de la ruta provincial 210 que conecta el municipio de Alberdi con San Ignacio, pasando por varios parajes y colonias, continúa siendo el principal punto de reclamo de cientos de vecinos. Las lluvias de los últimos días generaron más daño del que había por la falta de arreglos, y en consencuencia gran parte de los 37 kilómetros de extensión están intransitables, sobre todo desde colonia Santo Domingo Savio hasta la ruta nacional 12.

"No se puede transitar más, hay pozos y lo grave es que no es de ahora. Hace años dicen que van a arreglar pero se tiran la pelotita entre Alberdi y San Ignacio alegando que es una responsabilidad de Vialidad Provincial", lamentó una vecina que, como tantos otros, por cuestiones laborales se ve obligada a transitar a diario, arriesgando el vehículo con el que se traslada y su propia integridad. "Necesitamos que se hagan los arreglos de manera urgente".

Los perjudicados directos son vecinos de las colonias Isolina, Santo Domingo Savio, Pastoreo, paraje Aparicio Cué y otros, en las que existen instituciones educativas a las que los estudiantes muchas veces no pueden llegar porque la única línea de colectivo, por la lluvia o caminos feos, suspende el servicio. Igual situación afecta también a los docentes, profesionales de la salud que atienden en la zona, efectivos policiales y productores a los que les cuesta sacar su producción de las chacras.

Existe actualmente un malestar general en la población, que decidió exponer públicamente la situación a través de fotos y videos. Las respuestas no llegan y el problema de agrava.

Emergencia vial

Esta semana el Concejo Deliberante de San Ignacio declaró la emergencia vial en el municipio debido a la falta de mantenimiento de las rutas provinciales terradas y caminos vecinales. La Resolución 36/2023 alerta el "lamentable estado de la red vial terrada de San Ignacio producto de la inexistente presencia de máquinas y equipos municipales que efectúen la adecuada conservación y garanticen la transitabilidad de estas importantes vías de comunicación".

"Las copiosas lluvias registradas en los últimos meses, no han hecho más que agravar la situación, dado a que estas vías terrestres al no contar con mantenimiento adecuado, han sufrido un deterioro gravísimo que impide la circulación fluida y normal, aún en días secos", marcaron los ediles en los considerandos y terminaron facultando al Ejecutivo municipal "a realizar gestiones para mejorar las ruta terradas, los caminos y otros accesos que son muy transitados por colonos, docentes, personal de salud pública, fuerzas de seguridad y vecinos en general". Hasta el momento no hubo movimientos de maquinaria vial en la zona.