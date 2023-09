Gotitas de esperanza

jueves 14 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Ni el agua en el desierto era tan necesaria como la victoria. Crucero se quedó ayer con un partido impostergable en su sueño de mantener la categoría en la tercera categoría del fútbol argentino al ganarle 2-0 a Juventud Antoniana un mano a mano clave en la pelea de abajo.

En duelo de necesitados, el Colectivero alcanzó a su rival de turno en el último puesto de las posiciones y, a seis fechas del cierre del campeonato, se ilusiona con permanecer en el torneo Federal A.

Las urgencias llevaron a Crucero y a su nuevo técnico, Adrián Yossen, a arriesgar desde el primer minuto y el 3-4-3 fue un claro indicativo de que no había lugar para la especulación. Sabía que el partido debía jugarse en campo rival y era consciente de que tal decisión le iba a dejar lugar para la contra al Santo salteño.

Gastón Torres metió la diagonal, fue a buscar al área y definió de taco para el 1-0.

La primera llegada importante para el dueño de casa llegó a los 10’ del primer tiempo, cuando Pinti Álvarez abrió por el sector derecho, Figueroa dejó a un defensor por el camino y camino al área chica sacó un puntapié que nadie llegó a conectar.

Antoniana no tardó en responder y en la siguiente jugada generó cierto peligro con un remate de media distancia de Perillo que se fue por arriba.

Fue lo que sucedió a los 15’, cuando el experimentado Perillo ganó en las alturas y metió el frentazo que le sacó chispas al poste derecho de Del Riego.

La propuesta de sumar gente en ataque no dio los frutos esperados porque al Colectivero le faltó generación de juego. Los centros aéreos le facilitaron la tarea defensiva a un equipo visitante que, cuando no se equivocó, ofreció garantías. Pero la última línea salteña dio alguna que otra ventaja que el dueño de casa no supo capitalizar. Sobre los 36’, Pinti aprovechó un yerro defensivo en la salida y entró al área a pura corajeada, pero mano a mano con Acevedo definió suave en la chance más clara del primer tiempo.

Pinti jugó menos de una hora y salió por una lesión muscular. No llegaría al duelo ante Boca Unidos.

Antoniana, con la sola presencia del experimentado Juan Manuel Perillo en ataque, se las ingenió para complicar a un equipo urgido y por momentos desesperado, al que le sobraron ganas pero le faltaron ideas.

El agua clarificó las ideas

La intensa llovizna que se abatió sobre Santa Inés en el entretiempo pareció haber refrescado ideas en el dueño de casa. Se cumplía apenas un minuto de juego del complemento cuando el local armó una verdadera obra de arte que terminó con un golazo de Torres. Lautaro Soto surcó el sector derecho, mano a mano dejó a su marcador en el camino y entrando a zona de peligro mandó el buscapié el corazón del área chica: Gastón Torres metió el tacazo en el aire, definió magistralmente en la boca del arco y desató la euforia en el Andrés Guacurarí.

Crucero encontró en una jugada puntual lo que tanto buscaba y se enfrentaba a un nuevo escenario. Gorostidi movió el banco en la visita, potenció la ofensiva y el partido se quebró. El medio pasó a ser zona de libre tránsito, el vértigo le ganó a la pausa y el juego se hizo de ida y vuelta.

A los 15’, tras un tiro de esquina, Crucero tuvo la inmejorable chance de aumentar el marcador, pero Juan Zarza cabeceó desviado cara a cara con Hugo Acevedo.

A esa altura el Colectivero jugaba sin Pinti, lesionado, y enseguida dejó la cancha Torres, por lo que Crucero perdió tenencia y la claridad necesaria para manejar los tiempos.

Yossén, en su primera experiencia como DT de la Primera, también refrescó cabezas y piernas y encontró soluciones en Iglesias, Melgarejo y Orellana, que a punto estuvo de marcar el 2-0 si no fuera por una magistral intervención de Hugo Avecedo.

En el último cuarto de hora Antoniana empujó con más ganas que otra cosa, Crucero defendió cada pelota como si fuera la última y aseguró el triunfo con una gran definición de Iglesias en tiempo de descuento, tras una pifia de Albarracín.

Así, el Colectivero aseguró tres puntos de oro que le permiten saber que la salvación no es una utopía.