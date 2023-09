Acusado de intento de homicidio declaró que tropezó

martes 12 de septiembre de 2023 | 6:03hs.

En la mañana de ayer en el Tribunal Penal Uno de Eldorado, comenzó el enjuiciamiento contra un hombre de 46 años que fue acusado de intentar matar a su pareja e hija, tratando de quemarlas el pasado 14 de febrero de 2020 en el barrio Inmaculada de la localidad 9 de Julio.



Según la investigación, el acusado no logró su cometido producto de que su encendedor dejó de funcionar porque se mojó por la lluvia de esa noche.



Se trata de Norberto Blas Cadena, quien se sentó en el banquillo de la sala de debate detenido y con la imputación de “intento de homicidio doblemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y daño en concurso real”.



En primera instancia del juicio, el imputado decidió dar su declaración ante el Tribunal y las partes. En su declaración Cadena manifestó que, como decía en el expediente, agarró el celular de su pareja Antonia, expresando que el motivo fue porque ella se estaba mensajeando con otro hombre y que tuvo la reacción de quemar el objeto con nafta.



En esa línea, indicó que en el instante en que él salió a quemar el celular con una botella de nafta, Antonia fue detrás de él de inmediato.



En ese contexto, mencionó que en un determinado momento, luego de quemar el celular se tropezó. Producto de ello, expresó que terminó salpicando el combustible que estaba en la botella a su pareja y a la hija de los dos, identificada como Guadalupe, quien se encontraba en el predio.



Luego de esa declaración, llegó el turno de las declaraciones de los testigos. Se trató de dos de las tres personas que estuvieron en el momento que sucedió todo. En primer lugar, dio su testimonio una de las víctimas: Antonia.



Ante la consulta sobre qué sucedió esa noche de 14 de febrero, la mujer contó que ella se encontraba durmiendo, luego de tener una cena con la hija y su yerno por el Día de San Valentín.



En esas circunstancias la despertó, el ahora acusado, para tener relaciones sexuales. No obstante, ella le dijo que no y él se enojó, por lo que procedió a apretarle el cuello contra la cama. Fue entonces que comienzan a forcejear y ella llega a zafarse.



En su relato, continuó diciendo que Norberto agarró el celular para quemarlo y cuando ella sale detrás él le dice “hoy se muere el celular y te morís vos. Esto se termina acá”, mientras le tiraba la nafta. En tanto, el yerno salió a calmar al hombre, por lo que éste agarró su moto y se fue del lugar.



Contradicciones

Este testimonio llamó la atención al defensor de Norberto, ya que en la etapa de instrucción la víctima había manifestado que ella dice que todo fue sin querer y que él no tuvo intención de matarla.



Luego fue el turno de declarar para el yerno, identificado como Hernán, quien fue uno de los presentes en el episodio.



Su declaración también fue un poco contradictoria para los presentes, tomando en cuenta su primera declaración ante el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado.



En esa instancia, según la lectura del expediente, el joven había manifestado que vio a su suegro rociando la nafta, que forcejearon y hubo una agresión por parte del imputado.



Sin embargo, en la sala de debate negó haber dicho eso, acusando que el policía que le tomó la denuncia escribió todo y que él sólo firmó sin leer lo escrito.



Otra de las declaraciones que se marcó entre lo declarado por Norberto y lo dicho por los testigos fue sobre quiénes estaban en el lugar y en qué lugar. Por ello, con ayuda de fotos, la fiscalía preguntó a los tres declarantes en qué sector estaban, siendo esto confuso, ya que incluso el imputado llegó a insinuar que él se encontraba sólo con su pareja.



Después de las declaraciones, el juicio entró en un cuarto intermedio hasta hoy a las 8.30, en que se espera el testimonio de un hijo del acusado. Respecto a la hija, Guadalupe, tanto la defensa como la fiscalía desistieron de su testimonio. Esto porque ella no pudo presentarse a atestiguar por problemas de salud.

Con la información de corresponsalía Eldorado