Millonario robo de motochorros frente a una entidad bancaria

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que un empleado de una estación de servicios de Wanda fue abordado por dos motochorros, que tras intimidar con armas de fuego, lo despojaron del bolso en el que llevaba una millonaria suma de dinero que se disponía a depositar en una entidad bancaria de la zona céntrica de dicha localidad.



Incluso, antes de irse, uno de los delincuentes propinó un culatazo a la víctima y el ataque fue presenciado por varios vecinos que a esa hora de la mañana también se disponían a realizar trámites en el banco.



De acuerdo a los datos recabados por este matutino, el atraco se desarrolló minutos antes de las 10, a pocos metros del acceso al Banco Macro de la localidad.



Según los datos aportados por la víctima, sumado al registro audiovisual que por estas horas es analizado por los pesquisas policiales, el empleado llegó hasta la sucursal bancaria al mando de un Ford Fiesta.



Con total naturalidad y con la misión de realizar el depósito de una importante suma de dinero -cuyo montó ayer no trascendió pero se hablaba de una suma cercana a los 15.000.000 de pesos- el hombre bajó del vehículo sin problemas.



Pero al abrir una de las puertas traseras del auto, y al sacar el bolso con el dinero, un malviviente llegó hasta él y de inmediato lo amenazó con un arma de fuego.



La secuencia delictiva duró apenas un puñado de segundos ya que el empleado al ver el arma no dudó en hacer entrega del dinero al ladrón que, antes de irse del lugar, golpeó con el arma en la cabeza al trabajador.



En el mismo video se pudo apreciar que el asaltante que atacó a la víctima, se movilizaba en una motocicleta tipo cross de color roja y blanca. También que llevaba un chaleco similar al utilizado por fuerzas federales y que su cómplice, quien manejaba la moto, vestía ropas de civil.



Por otro lado, más allá de que el robo se produjo ante la atónita mirada de vecinos que a esa hora pasaban por el banco, los malvivientes lograron escapar rápidamente y hasta ayer la Policía de Misiones desplegaba numerosos operativos por Wanda y localidades cercanas con el fin de detener a los responsables del hecho.



En tanto que el empleado tuvo que ser atendido por personal médico a causa del golpe, aunque por fortuna dicha lesión no revestía de gravedad.



Por este atraco tomó intervención el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.



Asalto en Montecarlo

Otro empleado de la misma firma damnificada en Wanda, pero en este caso de Montecarlo, también sufrió a principios de año y en carne propia la violencia de los asaltantes.



Fue el pasado 3 de enero cuando un empleado administrativo sufrió un impacto de bala en uno de sus pies por parte de dos delincuentes que lo abordaron en plena calle, cuando se disponía también a realizar un millonario depósito en el Banco Nación de dicha localidad. Los ladrones se movilizaban a pie y la víctima tuvo que ser hospitalizada a causa del disparo.