El prueba más exigente se quedó en casa

martes 12 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

La Ultramaratón Yaboty dejó sensaciones encontradas para los más de 1.600 competidores que se hicieron presentes en El Soberbio. Y sin dudas que la nota de la 12ª edición la dio Lucas Bareiro.



El profesor de educación física de 27 años, oriundo de Jardín América, abrochó la competencia de 70K apelando a una estrategia medida que terminó siendo perfecta.



Pero nada es por casualidad y detrás de cada éxito hay un esfuerzo mancomunado. Así al menos le ocurrió a Lucas, quien estuvo siete meses preparando la travesía más exigente de la grilla.



El también entrenador especialista en running ya es un erudito en la materia con varias carreras bajo sus zapatillas. De hecho es uno de los representantes provinciales a nivel nacional cuando se habla de trail running.



“Esto es un estilo de vida. Entrenar personas me permite estar en forma para poder afrontar este tipo de exigencias”, inició el diálogo con El Territorio.



“El trail running está en auge y para encender la llama te tiene que gustar el deporte. En la secundaria mi profesor Ulises me metió en esto después de hacerme correr los primeros diez kilómetros. Más adelante estuve en un grupo de gente que me hizo conocer el trail running y desde hace tres años que mantengo encendida la llama”, agregó.



Bareiro entrena a personas a lo largo de Misiones, Corrientes, Buenos Aires y Córdoba, entre otras provincias, por lo que puede presumir de una enseñanza adquirida sumamente importante: la experiencia.



“Me encanta correr en diferentes paisajes. No llevo la cuenta de los desafíos en los que competí pero lo hice mucho en trail de montaña y este fin de semana corrí mi tercer Yaboty. También tengo muchas carreras en asfalto”, puntualizó.



“Esto viene al caso porque es necesario tener la experiencia y el entrenamiento. Para competir por los podios de una ultratrail precisamente se requiere de experiencia, cuenta mucho”.



“El cordobés Daniel Simbrón ganó muchas veces esta carrera y él destaca esto, hay que saber cuando hacer todo, a qué ritmo correr y en dónde atacar”, remarcó Lucas.



Preparación y estrategia

Bareiro completó la 70K en ocho horas, seis minutos y 48 segundos, sacándole casi 15 minutos al segundo (ver tabla aparte). El misionero de 27 años aplicó su experiencia para subirse al podio.

“Para competir en la Yaboty tuve siete meses de preparación. Había corrido la ‘Travesía del Turista’ en Jardín América y desde ahí en adelante decidí prepararme para los 70 kilómetros”.



“De hecho competí en carreras de corta distancia de hasta 25 kilómetros y la más larga fue en Profundidad, de 38 kilómetros. Todo para preparar esta carrera de 70K”.



“Mi estrategia fue cambiando dependiendo del calor y la humedad. No se podía llevar bien una plan previo porque a cada paso que dábamos transpiramos el doble de los pensamos en la previa y había que consumir todo el líquido (hidratos, agua, pastillas de sal, entre otras cosas) a cada kilómetro y no en dos”, describió.



“Esto hizo cambiar la carrera en su totalidad. Mi estrategia cambió en cuanto al consumo pero tenía preparado atacar el segundo puesto en el kilómetro 20. Tomé la posta de la carrera y de ahí me fui alejando de a poco para en el kilómetro 40 meterle velocidad y despegarse definitivamente, justo en donde más se iba a sufrir por las bajadas y subidas del terreno. Además era la hora pico”.



“La estrategia, entonces, estuvo perfecta”, profundizó.



Misión cumplida

Después de semejante esfuerzo la alegría se apoderó de Bareiro, como de todo aquel que cruzó la línea de meta.



“Es una carrera impresionante, la más selvática de Sudamérica. Te adentrás a la reserva del Yaboty y los montes del Moconá, es espectacular. En otras carreras no se ve”.



“Mi sensación primaria fue de objetivo cumplido, cuando crucé la meta me senté y florecieron las emociones. Casi estuvimos a las lágrimas con el doctor”.



“Me acosté por el cansancio. Estuve un rato con los locutores y traté de recuperarme lo antes posible para estar con mi gente”, cerró el nuevo monarca.

12ª Edición de la ultramaratón Yaboty