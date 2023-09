Intentó quemar a su familia en 2020 y será juzgado desde hoy

lunes 11 de septiembre de 2023 | 6:03hs.

En el Tribunal Penal de Eldorado se llevará a cabo desde esta mañana el juicio en contra de un hombre de 46 años que está acusado de intento de homicidio, tras rociar combustible al cuerpo de su pareja e hija pero al intentar prenderlas fuego, no lograrlo ya que el encendedor no funcionó al haberse mojado producto de la lluvia de esa noche.



Se trata de Norberto Blas C, quien según se estableció mediante testimonios y otras evidencias, intentó matar a su familia el viernes 14 de febrero de 2020, en el barrio Inmaculada de la localidad 9 de Julio.



El imputado llegará a la sala de audiencia bajo custodia policial, ya que esperaba el debate oral alojado en la Comisaría local. En tanto, el debate contará con tres jornadas, ya que está previsto tener los alegatos y una posible lectura de sentencia para el miércoles 13.



Según expedientes a los que este matutino tuvo acceso, el hecho fue registrado a las 22 del Día de los Enamorados de hace tres años. En ese contexto, Norberto estaba en el domicilio que compartía con su esposa Antonia y su hija Guadalupe.



Fue entonces, que en determinado momento colocó uno de sus brazos sobre la mujer que descansaba en una de las habitaciones. Su concubina, de 39 años, le habría respondido que no sea pesado y sacó su brazo. Esto, según las fuentes consultadas, enfureció al ahora imputado.



Acto seguido, Norberto Blas comenzó a apretarle el cuello a la mujer, intentando estrangularla. No obstante, ella logró liberarse, preguntando qué le sucedía. Por lo que el acusado sin decir nada se levantó de la cama, tomó el teléfono celular de su esposa y salió de la habitación en dirección hacia el patio, donde quemó el móvil tras arrojarle nafta.



Ataque con nafta

El accionar del hombre fue preocupante para su hija, de 23 años, quien se hallaba en la vivienda acompañada por su pareja, y le reprochó la actitud temeraría que tuvo su progenitor.



Sin embargo, el hombre hizo caso omiso al reclamo de su hija y sin mediar palabras comenzó a rociar con nafta a su esposa. Por esto, su hija le volvió a recriminar por lo que estaba haciendo, a lo que éste decide rociarla también con el combustible.



Todo esto, siempre según el expediente, sucedió bajo una intensa lluvia. Entonces, en un acto de total agresividad, el imputado extrajo un encendedor con el que se acercó a sus familiares con la intención de prenderles fuego. Sin embargo, debido a la lluvia, el mechero se mojó, por lo que de forma milagrosa no pudo generar llamas y tampoco chispas.



La pareja del acusado, al ver lo que estuvo a punto de ocurrir, intentó hacerlo entrar en razón dialogando con él. Pero por lo contrario y en estado enfurecido éste le habría contestado que “si no era para él no iba a ser para nadie”. Además, la habría amenazado de muerte diciéndole que “en donde te descuides te mato”, mientras se abalanzaba hacia ella para agredir.



En esa instancia, su yerno se lanzó sobre Norberto para impedir que agrediera físicamente a las dos mujeres, tras lo cual el hombre se dio a la fuga hacia un rumbo desconocido.



Ante la denuncia de las víctimas, la policía acudió a la escena, ubicada a aproximadamente 16 kilómetros del casco urbano de Eldorado. Y luego de búsquedas en inmediaciones, procedió a capturar al sospechoso.



Ahora, el hombre de 46 años deberá responder ante un Tribunal por la imputación de “intento de homicidio doblemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y daño en concurso real”.