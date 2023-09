Junta médica evaluará imputabilidad de acusado de asesinar a su padre

lunes 11 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

A cuatro meses del homicidio de Eloir Euclides Dresch (61), una junta del Cuerpo Médico Forense evaluará la imputabilidad del presunto autor del hecho, Fabio Luis D. (32), un hijo de la víctima que confesó ante un vecino la presunta autoría del hecho.



De todas formas, por recomendación de la defensa el imputado se abstuvo de declarar cuando fue citado a indagatoria por el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.



Por ello, la supuesta confesión no tiene valor para la Justicia, al menos que oportunamente el implicado ratifique sus dichos ante el magistrado que entiende en el expediente.



Aunque no lo complica sólo lo que habría dicho, sino también otros indicios -como sus huellas en el arma homicida- y antecedentes de violencia doméstica.



En ese contexto, el juzgado interviniente ordenó que el implicado sea evaluado por una junta médica para determinar si comprende o no la criminalidad de los hechos y, por ende, si puede ser juzgado o es inimputable.



Al respecto, un vocero del caso remarcó que años atrás el acusado incendió su propia casa, la cual luego fue reconstruida y terminó siendo escenario del presunto parricidio perpetrado el pasado 7 de mayo.



En ese punto cobra relevancia el diagnóstico mental del implicado, el cual desde hace años se halla medicado, como indican certificados incorporados al expediente.



“Se trata de un paciente psiquiátrico con antecedentes de violencia. Primero quemó la casa, que tuvo que ser reconstruida desde los cimientos y ahora se sospecha que asesinó a su padre. En ese marco, la inimputabilidad no significa que quede libre, sino que tenga el tratamiento adecuado para su patología”, precisó la misma fuente.



“Maté a mi papá”

El presunto victimario y su padre residían solos en una vivienda sobre calle Bélgica, en el barrio Bella Vista de Oberá.



“Llamá a la Policía, le corté… maté a mi papá”, habría reconoció Fabio Luis D. ante un vecino que alertó a las autoridades el pasado 7 de mayo al mediodía. El presunto parricida tenía las manos ensangrentadas, lo que daría sustento a la acusación.



Eloir Euclides Dresch padeció tres heridas cortantes en el cuello y una en el abdomen. En tanto que desde un primer momento el sospechoso quedó detenido por disposición del juez de Instrucción Uno, Pedro Piriz.



Según se reconstruyó, más allá del supuesto cuadro psiquiátrico, el sospechoso tendría problemas de alcoholismo, lo que motivaba constantes discusiones con su padre.



El ataque se produjo en el comedor de la casa, convertido en un baño de sangre.



En el lugar, peritos de la División Criminalística incautaron un cuchillo con una hoja de unos 30 centímetros de largo, el cual habría sido utilizado para cometer el hecho y tenía huellas del sospechoso.



Además de dar aviso a la línea de emergencia 911, el vecino al que acudió el sospechoso para confesar el crimen también dio aviso a otro hijo de Dresch.



Al arribar al lugar, dicho familiar habría intentado agredir al acusado, lo que fue evitado por los uniformados que acudieron a la escena.



También se produjeron incidentes entre algunos familiares el día que el cuerpo arribó a Oberá tras la autopsia en la morgue judicial de Posadas. Frente a la Seccional Tercera se cruzaron reproches por el fatal desenlace, aunque la situación no pasó a mayores.