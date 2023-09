Roban caja fuerte de la casa de un agrimensor de Puerto Rico

sábado 09 de septiembre de 2023 | 6:03hs.

Al menos tres delincuentes ingresaron a la propiedad de un conocido agrimensor de la localidad de Puerto Rico a quien, en cuestión de minutos, le robaron del interior de su vivienda una caja fuerte en la cual guardaba distintas documentaciones personales, como así también una importante suma de dinero en efectivo.

Por este caso, los investigadores detuvieron a un posible sospechoso, aunque anoche continuaba la búsqueda de los otros implicados en el hecho.

Según informaron voceros que intervienen en la pesquisa, el ilícito fue advertido ayer a primera hora de la mañana cuando una empleada doméstica de los damnificados llegó al inmueble, ubicado en el barrio San Francisco, como lo hace habitualmente para realizar las tareas diarias. En ese contexto, advirtió que una puerta trasera de la casa estaba abierta, por lo que al ingresar notó que desconocidos habían ingresado esa misma madrugada al domicilio con fines delictivos.

De acuerdo a las fuentes consultadas, si bien no se encontraron signos de violencia, sí se constató que de un ropero los delincuentes se llevaron una caja de seguridad que no estaba empotrada al mueble. Y si bien hasta ayer no trascendió el monto de dinero robado, los voceros indicaron que se trató de una fuerte suma de dinero entre pesos argentinos y moneda extranjera.

En el lugar, además de los peritos de la División Científica de la Unidad Regional IV, se hizo presente el fiscal de instrucción Héctor Simón, quien tomó conocimiento que los ladrones habían accedido al inmueble mediante una copia de una llave que fue encontrada en la casa.

A partir de este dato, los investigadores comenzaron a indagar en el entorno de los damnificados, quienes por cuestiones personales, al momento del hecho estaban fuera de casa y de visita en Formosa. Y que ayer al enterarse del robo regresaron rápidamente a la provincia.

Mediante las primeras averiguaciones policiales se logró acceder a distintas imágenes de cámaras de seguridad de los damnificados, en las que se pudo ver que tres desconocidos, dos de ellos con los rostros cubiertos con barbijos y un tercero con una gorra, entraron y salieron posteriormente de la propiedad con la caja fuerte.

Ya con los primeros elementos investigativos recolectados, el titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez, dispuso ayer en horas de la siesta una orden de allanamiento en el domicilio de un allegado a una empleada de la familia afectada.

Durante este operativo, los pesquisas secuestraron prendas de vestir similares a las utilizadas por uno de los delincuentes y por ello se procedió a la detención de un joven que por el momento es investigado por su posible participación en el hecho.

Por otro lado, otro detalle que sospechan los investigadores apunta a que los implicados eran conocidos de la familia, ya que los cuatro perros de la casa no habrían atacado en ningún momento a los malvivientes.

Antecedente

Otro dato que trascendió por fuentes de la causa indica que el mismo agrimensor fue víctima de otro robo similar en 2020.

Según fuentes consultadas, el damnificado fue visitado por delincuentes, pero en aquella oportunidad en una oficina que tiene en el centro de la localidad.

Allí, los malvivientes vaciaron una caja fuerte en la que también estaba guardado una gran suma de dinero en efectivo y que a pesar de las investigaciones realizadas no se logró dar con los implicados.