Roban motores de lancha en patios de casas de Eldorado y Montecarlo

sábado 09 de septiembre de 2023 | 6:07hs.

En julio de este año El Territorio reflejó la problemática del robo de motores en San Ignacio, una situación que tuvo su caso más insólito como grave con la sustracción de una lancha de Prefectura Naval Argentina. En ese momento se reveló que el destino de los motores sería Paraguay, donde se venden a mitad de precio.

Esta situación, cuyo inicio - dicen los propietarios - tuvo su inicio en la pandemia, al parecer lejos está de ser propia de la zona del Teyú Cuaré y se trasladó más al Norte de la provincia. Según relevó este medio, en los últimos meses se registró una seguidilla de robos en Eldorado y alrededores.

Uno de los damnificados es Carlos Arjol, quien en diálogo con El Territorio contó su experiencia: “En mi caso el robo se produjo en mi casa, donde tengo la lancha. Ingresaron al patio y lo sacaron. Pero no es sólo mi caso porque después fueron apareciendo otros y calculamos que entre 14 y 15 motores fueron robados en los últimos meses”, alertó el hombre.

Lo llamativo es que no se trata de un ataque a una guardería náutica, donde se concentran varias embarcaciones, ya que “por lo que tengo entendido, no sé si todos, pero la mayoría fueron robados en las casas de los propietarios. Incluso me dijeron ahora que también se robó un motor en Montecarlo”, añadió el entrevistado.

La situación de frontera con la República del Paraguay a través del río Paraná facilita la posterior comercialización de los motores.

“Tenemos un problema grave -alertó Arjol-, y que Prefectura no alcanza a frenar, que es la situación de contrabando que se da a través del Paraná. Hace unos años los que salimos con frecuencia a pescar sabíamos que en determinados lugares cuando anochecía era mejor no estar, irse, porque esos lugares eran utilizados por el contrabando. Hoy es habitual a cualquier hora y en cualquier lugar del río. Uno sale a pescar y ve los botes, canoas y lanchas que cruzan. Entonces es muy fácil que un motor robado en Argentina sea vendido en Paraguay”.

El entrevistado expresó que los motores también se pueden vender en Argentina, pero es más difícil porque están identificados. De todas formas, si un motor no tiene la documentación correspondiente, se incauta solo y no con el bote, algo que considera que no debería ser así.

“Depende del tamaño del motor también puede ser adaptado para el propio contrabando en algunas embarcaciones más pequeñas”, sumó.

El costo de los motores varía de acuerdo a su prestación y potencia. “Estuve averiguando el costo de un motor igual al que me robaron y ronda alrededor de los 5.000 dólares nuevo, completo. El mío ya tenía varios años y si lo quieren vender no creo que lo puedan hacer en más de 1.000 dólares para venderlo rápido. Además, por la forma en que los roban, cortando los cables y las sujeciones, quien compra el motor debe comprar también los comandos, los cables, y una serie de cosas más para poder instalarlo y que funcione. Por eso no creo que puedan venderlo por más dinero”, culminó.

Otro damnificado contactado no quiso realizar declaraciones por sentirse cansado de la situación. Aseguró estar desamparado, al igual que otros que sufrieron robos, ya que pareciera que a nadie le importa lo que sucede.

En Montecarlo

En Montecarlo, delincuentes aprovecharon la tormenta de la madrugada del viernes primero de septiembre para ingresar a una casa ubicada sobre la avenida Doctor Daru y sustraer el motor de una lancha, marca Suzuki N° 004453 de 25 HP. “Calculo que robaron entre las 12 y 12.30, porque había tormenta, cortó la luz y mis cámaras así no funcionan. No escuchamos nada y los perros estaban adentro por la lluvia”, relató a El Territorio Sebastián Peyer.

Y agregó: “De la forma que robaron, porque la lancha no está a la vista, hay portón alto y demás, creo que estaban haciendo inteligencia hace días ya. Con las imágenes que tomó la cámara del vecino se ve con qué impunidad se fueron”.

El padre del damnificado se levantó a las 4 de la madrugada del viernes para ir a trabajar como todos los días y vio movida del lugar la lancha. Inmediatamente se percató que no tenía más el motor y llamó a la policía para denunciar lo sucedido.

Según se supo las fuerzas de seguridad ya están trabajando sobre la pista de un vehículo Kangoo blanco que se ve en la cámara de seguridad. No se descarta que sería el mismo utilizado para el robo de motores de lanchas en la localidad de Eldorado.

“Viendo las imágenes me da a entender que ya venían observando mi casa. La cámara está sobre la lancha pero en ese momento por el corte de luz no andaba. Esto también nos hace estar inseguros, porque hicieron todo eso mientras estábamos en la casa y no escuchamos nada. Nunca se sabe con qué vienen preparados”, relató preocupado Peyer.

En Montecarlo hace unos meses en rió Paraná robaron un bote a motor a unos pescadores y hasta la fecha no hay novedades. En tanto robo de motores de lancha los antecedentes más cercanos datan de hace más de dos años.



El antecedente de San Ignacio

En julio este medio recorrió San Ignacio y entrevistó a varias personas, aunque la gran mayoría solicitó la reserva de su

identidad por temor a represalias.

A las suspicacias sobre la complicidad de uniformados, se suman indicios de la actuación de una banda integrada por argentinos y paraguayos que comercializa los motores en la zona de Ayolas, Paraguay, donde prolifera la pesca deportiva.

“Los motores que roban acá valen entre 7 y 10 mil dólares, allá los venden por la mitad. En Ayolas la pesca está en auge y es un mercado perfecto porque lo que roban acá, allá no se investiga. Varios datos surgieron por la detención de un muchacho de acá, de San Ignacio, que pasaba datos y le pagan 15 mil pesos por cada motor. En el celular encontraron varias pruebas, pero estuvo preso una semana y lo liberaron”, comentó un conocedor del entorno.

Según estimaciones hechas entonces, en poco más de dos años fueron sustraídos al menos 15 motores de la zona. Ello, traducido en un precio promedio de venta de 4.000 dólares cada uno, arroja un total de 30 millones de pesos.

En ese contexto, a fines de junio sustrajeron una lancha con motor de otro club de la zona, cuyo propietario tiene fuertes vínculos políticos y generó coletazos en las fuerzas de seguridad con jurisdicción en la zona, sobre todo Prefectura Naval Argentina (PNA).

“Ahora esta semana robaron la lancha de Prefectura del destacamento de San Ignacio, pegado al Club de Pesca, pero enseguida encontraron la lancha y al otro día encontraron el motor. O tuvieron más suerte o le pusieron más ganas en la búsqueda, porque hasta ahora ninguno de los otros motores fueron encontrados”, opinó otra fuente.