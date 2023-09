Los Pumas y Martín Bogado, bajo la lupa de los expertos

miércoles 06 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial de Rugby que se disputará en Francia desde este viernes y en ese recorrido que compone la puesta a punto, concentración y los últimos detalles estratégicos, Los Pumas asoman como un seleccionado que otra vez quiere meterse en la conversación. Pero, claro está, en este tipo de citas se conjugan varios factores que muchas veces se imponen a todo lo hecho de manera previa, más allá de que el torneo en sí cuenta con sus favoritos.

En ese contexto, El Territorio formó parte de una mesa redonda con los especialistas de Espn –canal que transmitirá la gran cita por todas sus plataformas- Juan Martín Hernández, Diego Albanese y Alejandro Coccia, los dos primeros símbolos del equipo albiceleste y el Negro, reconocido periodista de este deporte, entre otros. Y de la charla se desmenuzaron aspectos puntuales de Los Pumas de cara a la competencia, como el debut, el presente del equipo y qué rivales les va a tocar, entre otros puntos.

“Es importante la previa, la planificación”, analizó Hernández y trazó un paralelismo con la etapa en que había menos herramientas, algo que les pasó a Los Pumas en la transición del amateurismo al profesionalismo. “Mucho en la cancha no vimos de lo que van a hacer los rivales en el Mundial”, repasó; por ello insistió en “planificar” para no tener nada raro. Luego, agregó que en el medio del Mundial “el equipo se va a ir constituyendo, a medida que pasen los partidos”.

De su lado, Albanese recordó que “en su momento jugábamos una vez cada cuatro o cinco años contra los All Blacks” y citó el ejemplo de que la primera vez que los enfrentó perdieron por 60 puntos. “Era otro mundo, era casi una utopía jugar con los All Blacks. Hoy juegan dos veces al año” y de forma posterior le bajó el tono al hermetismo de ese tipo de partidos al indicar que “como experiencia me divierte” y fue más allá: “Hoy los jugadores, con roce, disfrutan y es un privilegio”.

Para Hernández, los All Blacks eran referentes y el Haka “la mística que generaban” y recordó a (Jonah) Lomu como el referente. En esa línea, repasó su primer partido, al que distinguió como “privilegio” por enfrentar a los mejores. “No intimidan, con los años era un disfrute”.

El debut

Acto seguido, Hernández le dedicó un párrafo al rival de los Pumas en el debut, el subcampeón del mundo Inglaterra y su capitán Owen Farrell (arrastra una suspensión), a quien consideró “importante”, aunque su reemplazante George Ford “le viene mejor porque es prolijo”. Sugirió que “Argentina tiene que hacer su juego sin pensar en Farrell, es beneficioso (que no esté), pero es problema de Inglaterra”.

Para el ex apertura de Los Pumas, el mejor escenario es salir primeros en el grupo y sin lesiones. “Hay muchas variables, es una de las mejores zonas que nos puede tocar. Es crucial el primer partido con Inglaterra”.

“El resultado te condiciona, más si tenés lesionados”, marcó Juani Hernández y agregó que prefiere a Australia en cuartos de final en lugar de Gales, insistió en que la zona de Argentina “es complicada” y que Samoa es un rival “duro”. Por ello “condiciona” si no se le gana a Inglaterra.

Albanese no se animó a mencionar a un candidato firme, porque “el que gane tiene que estar en su pico”. Analizó que en los dos últimos años los más consistentes fueron Irlanda y Francia y que Los Pumas “no tuvieron eso”.

“En el Mundial no tenés revancha, muchas veces se define por un penal, con un buen pateador. Los detalles son claves”, enfatizó.

Mencionó a Irlanda, Francia, los All Blacks (que pueden armar dos equipos), Escocia, como principales animadores, pero va a ser un Mundial “apasionante” y “parejo”.

Hernández, sobre el equipo argentino, destacó que “llega bien, en la preparación”, pero “es difícil medirse con los mejores del mundo”, aunque agregó que “el equipo está bien mentalmente”.

Los Pumas “van a construir su Mundial en la misma zona. Es un equipo que llega bien, equilibrado, juventud con experiencia. En el liderazgo y lo mental hay equilibrio”, arengó Hernández.

Albanese, exwing del seleccionado, reflexionó: “El éxito no es ganar, sino hacer todo lo que está a tu alcance”. Así, en este tipo de competencias “vas a aprender, no sólo a ganar. Si hiciste eso, sos exitoso”.

“Emociona (vestir los colores) porque te ponés en la piel de un profesional”, repasó cuando daba sus primeros pasos como Puma aún como amateur y sobre qué sería hacer un buen Mundial, recalcó que llegar a cuartos de final. “Argentina tiene nivel, , pero te puede tocar Australia o Gales y ahí es el que juega mejor”.



Elogios a Bogado: "tiene potencial y futuro"

Este Mundial despertará especial atención en los misioneros, debido que entre las filas del seleccionado argentino habrá un representante de la Tierra Colorada, el back surgido en Centro de Cazadores Martín Bogado.

Albanese fue categórico sobre el misionero, quien tras debutar como full back ante Australia en el amistoso que significó la despedida puma del país se metió en el plantel para la cita mundialista. “Me encanta”, reveló Albanese ante la consulta de El Territorio, agregó que no estuvo “sorprendido” cuando lo probaron con los colores celeste y blanco y confió que “lo seguí mucho en Highlanders (el actual club del misionero en Nueva Zelanda)”.

Apuntó que ante Sudáfrica “jugó un partido sólido y los que lo criticaron (por un mal cálculo en un kick que derivó en un try rival), esa acción forma parte del juego”.

Para que no queden dudas de su mirada sobre las cualidades del misionero, Albanese fue directo: “A mí me encanta, tiene potencial, futuro, ojalá tenga minutos”.

Ya con antelación, Felipe Contepomi, el entrenador de los tres cuartos de Los Pumas había destacado las cualidades de Bogado. “Tiene muy buen juego aéreo, es grandote, ha demostrado que entiende el juego y corre fuerte. Vamos a ver cómo lo hace en este nivel. Es un jugador muy interesante”, remarcó.



“Argentina, con un muy buen equipo”

Alejandro Coccia calificó de “histórico” que haya tres selecciones sudamericanas en el Mundial, mencionó que se debe “al trabajo y la profesionalización”, elogió los presentes de Uruguay y Chile, algo “clave” en un deporte hiperprofesional.

El Negro cree que sin resultados “no te ganás el lugar” en una lista mundialista, reflexionó que “Los Pumas llegan en el Mundial que quieren Los Pumas” y recordó que en la cita anterior el equipo “no explotó” cuando debía hacerlo.

Respecto del primer partido, marcó que “el debut te marca deportiva y psicológicamente”, añadió que Fiji puede meterse en la pelea como posible rival de Argentina en cuartos y subrayó que “Argentina va con un muy buen equipo”. Por último, compartió que esta copa del mundo “va a ser un lindo desafío, puede ser mi último Mundial, va a ser un momento para disfrutar”.