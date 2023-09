Macchi: “No quería irme pero mandan los resultados”

martes 05 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Crucero no tiene paz. Sumergido en zona de descenso directo y sin rumbo en el torneo Federal A, la dirigencia decidió ponerle punto final al ciclo de Carlos Macchi al frente del primer equipo.



Fueron poco más de tres meses turbulentos en donde los resultados no acompañaron a un proyecto que pretendía sentar bases en las formativas, pensando a futuro.



El platense deja la institución con apenas tres triunfos en 16 presentaciones, números que hablan por sí solos. Hoy el Colectivero está en el último escalón de la zona D, peleando el descenso directo con Juventud Antoniana de Salta. Sin dudas será un mano a mano por no perder la categoría (el último de la tabla desciende).



“Me llamó Dardo (Romero) para comunicarme que ya no iba a ser más el entrenador. Cerramos todo en buenos términos, pero la realidad es que quería continuar porque estaba confiado en que lo íbamos a sacar adelante”, remarcó Macchi en diálogo exclusivo con El Territorio.



“Igualmente entiendo la situación, las necesidad del club y las presiones que hay para que se logre la permanencia”.



“Lo nuestro era un proyecto integral que buscaba darle su lugar a los chicos de Misiones. Pero los resultados mandan y tengo que dejar el cargo”, agregó.



A la hora de buscar razones más específicas que no tengan que ver con los cálculos fríos, Macchi dejó en claro que la contundencia fue su ‘Talón de Aquiles’ en esta corta campaña.



“Lamentablemente tiene que entrar la pelota y en algunas situaciones considero que nos teníamos que llevar un poquito más de lo que nos terminamos llevando. Quiero destacar la entrega de los jugadores para conmigo, para con las ideas y la causa…a veces salía, otras no, pero siempre en un marco de respeto. Ellos lo dieron todo”.



“Me voy tranquilo porque trabajé las 24 horas de los siete días de la semana para sacar esto adelante. Me quería quedar por mucho tiempo pero lamentablemente no pude coronar”, volvió a recalcar el hombre de 52 años, quien tenía contrato hasta mitad del año próximo y que mañana acudirá al predio garupense para despedirse del plantel.



“Lo veo a Crucero salvándose. Hay que ganarle a Antoniana y no perder más de local…se viene un torneo aparte”, cerró.



Lo que queda

La derrota ante Gimnasia y Tiro de Salta del pasado fin de semana dejó nuevamente al Colectivero sin su capitán de timón. Si bien ahora el equipo deberá cumplir con la fecha libre, quien asumirá provisoriamente el puesto será Adrián Yossen, DT de la primera local; estará acompañado por Gabriel Guimaraez.



“La próxima semana lo vamos a analizar bien; tenemos algunos nombres en carpeta”, aseguró Dardo, presidente del club. Se vienen días movidos.

31%

Es la efectividad de puntos acumulados que obtuvo Macchi a lo largo de su ciclo. Fueron 16 partidos de los cuales ganó tres, empató seis y perdió en otras siete ocasiones.