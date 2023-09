Empresario y padre de un juez fue hallado muerto

lunes 04 de septiembre de 2023 | 6:03hs.

Un hombre de 79 años fue encontrado muerto ayer en su casa de la localidad bonaerense de Lobos. El cuerpo sin vida y maniatado fue hallado por sus hijos, en horas del mediodía, luego de que no presentó al almuerzo familiar como era habitual. La vivienda estaba toda revuelta y también le robaron la camioneta.



La víctima fue identificada como Omar Clemente Belardinelli, padre del fiscal de la unidad de lesa humanidad Matías Belardinelli, fue encontrado atado de pies y de manos en su vivienda, ubicada en la calle E. M. Berro y esquina Domingo Faustino Sarmiento. El deceso fue constatado en el lugar por médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same).



Fuentes de la investigación contaron que la principal hipótesis sugiere un robo como el marco en el que se dio la muerte, ya que se registró la ausencia de varias pertenencias en la casa y de una camioneta Toyota Hilux blanca, propiedad de la víctima. Los delincuentes habrían ingresado al domicilio luego de barretear una reja, ubicada unos dos metros de altura, que daba a la cocina.



El caso lo investigaban ayer Damián Aquilano y Gisela Dupraz, de la Ayudantía Fiscal de Lobos, perteneciente al departamento Judicial de La Plata.



En el lugar, trabajó personal de la Policía Científica. Por el momento no hay detenidos y ya se ordenó la realización de la autopsia. También se analizan las cámaras de seguridad de la zona.



Omar Clemente Belardinelli administraba una distribuidora de alimentos de la zona desde hace más de cuatro décadas y vivía solo.



Según confiaron desde su entorno, el hombre no presentó al almuerzo familiar, como era habitual. Tampoco contestaba el teléfono ni los mensajes de WhatsApp. Su última conexión había sido el sábado a las 22.



Fue en ese contexto que su hija - era padre de 4- y su yerno decidieron ir hasta el domicilio. La ausencia de la camioneta en la entrada encendió una segunda a alarma. Si bien era posible que Omar hubiera salido, era extraño que no se contactara.



Finalmente, al ingresar a la vivienda, se encontraron con la trágica escena: la víctima estaba en el dormitorio con las manos maniatadas con un cable y ambos pies atados con sabanas.



Según el portal Lobos Ya, Omar Belardinelli era un vecino apreciado y respetado en toda la comunidad. “Amante del deporte, especialmente del atletismo que practicó siendo ya mayor, y por el que trabajó durante muchos años presidiendo la Asociación de Atletismo Lobense (ADAL) en aquella época dorada de los campeonatos de calle que quedaron en la historia deportiva lobense”, sostuvieron.