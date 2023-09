La importancia de la declaración en cámara gesell de la víctima

domingo 03 de septiembre de 2023 | 6:03hs.

Tras la anulación del fallo, la fiscal Salguero consideró que “el Superior no está de acuerdo con la valoración de las pruebas que en su oportunidad hicieron los jueces que absolvieron a Santa Andrea”.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la declaración de la víctima en Cámara Gesell, considerada como una prueba clave en delitos contra la integridad sexual de menores.

Por ello, en su alegato durante el juicio, la fiscal valoró el testimonio de la pequeña, quien llegó a describir un aspecto físico del acusado que sólo se observa estando sin camisa.

Precisó que la nena relató que al llegar a la casa, Santa Andrea “estaba hablando con un señor de una moto negra. Yo jugué con un perrito chiquito hasta que se fue el señor de la moto y no había nadie afuera. Este señor me tapó la boca y me llevó para adentro. Me llevó al baño, me bañó y me llevó a la pieza”.

La fiscal graficó la manera en que la criatura describió las partes íntimas y características físicas del acusado.

A diez años de la denuncia contra Santa Andrea, el hecho sigue impune