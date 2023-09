Negrito Gómez, en la mira por su rol en la disputa de los Sotelo

domingo 03 de septiembre de 2023 | 6:06hs.

Luego de tres años en la clandestinidad con un pedido de captura internacional vigente, el lunes por la noche Roberto “Negrito” Gómez fue detenido por Gendarmería Nacional con cerca de 400 kilogramos de marihuana en Santo Pipó, luego de fugarse de un control sobre la ruta nacional 12, a la altura de Puerto Leoni.

Ahora, tras las rejas, transita su derrotero judicial, que se prevé será extenso. Es que el Negrito fue señalado cómplice de Néstor Fabián Rojas en la organización narcocriminal Primer Comando de Frontera (PCF), pero además está implicado en una pelea de bandas posadeñas que incluyó tres ataques a tiros y dos muertos. Nada más y nada menos.

El Territorio pudo saber que por la incautación de principios de semana, fue trasladado al Juzgado Federal de Oberá el día martes para la audiencia indagatoria. Allí escuchó los elementos en su contra y fue imputado por el delito de transporte de estupefacientes, instancia en la que se abstuvo de declarar.

El juez a cargo, Alejandro Gallandat Luzuriaga, fue el encargado de notificar a su par de Posadas, Verónica Skanata, y Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de la capital provincial. Cardozo, según se supo, espera poder indagarlo el martes.

El magistrado lo buscaba por su implicancia en la muerte de “Keko” Sotelo (36), asesinado en un tiroteo frente a la parroquia Sagrada Familia de Posadas. La balacera ocurrió el 27 de enero del año pasado y Keko murió una semana después, hecho por el cual está detenido como autor Yoel Pereyra (26).

Lo que reconstruyó la investigación judicial es que Gómez estaba junto a Pereyra en ese momento, aunque no fue quién disparó el arma. “En esa causa no tiene mucho, es en la otra que disparó a otro Sotelo”, señaló una fuente con acceso al expediente.

Keko estuvo internado una semana en terapia intensiva hasta que falleció.

Se trata de Marcos Sotelo (33), quien fue atacado a tiros en el barrio A 3-2 cerca de la medianoche del martes 18 de enero, una semana antes del tiroteo en la plaza. Marcos recibió un tiro en la pierna, que no fue de gravedad, y dijo que los disparos habían salido de un Volkswagen Up blanco con dos ocupantes.

El vehículo fue incautado luego por la Policía de Misiones, pero no detuvieron a los sospechosos. Marcos señaló a Pereyra y Gómez e incluso la hija de Negrito dijo a la prensa que “tengo entendido que mi papá y Yoel iban en el Up blanco”, por lo que se concluye es que la balacera en la plaza fue la respuesta a ese ataque.

“Por eso - el ataque a Marcos - Keko quedó loco y fue a buscarlos”, sumó ayer un investigador de la Policía de Misiones.

“Bajaron Keko y Piojo del auto y me empezaron a disparar. Yo tenía una 9 milímetros, corrí un poco, la saqué y también disparé. (...) Yo corrí y me escapé, después en las noticias me enteré de que lo lastimé, pero fue defensa propia. Ellos fueron a donde estaba y si yo no tenía el arma ese día nos mataban a los cuatro. Fueron decididos, bajaron del auto y empezaron a disparar”, dijo en exclusiva a El Territorio Yoel en febrero del año pasado, cuando aún estaba prófugo por ese hecho.

Pero esta historia es una trilogía y tiene un capítulo inicial: tanto Keko como Marcos son a su vez primos de Cristian “Casimiro” Sotelo (40), quien fue asesinado a balazos en el mismo barrio, el 13 de junio del 2021. En su momento Casimiro fue trasladado al hospital en el mismo Ford Ka en el que se movilizaban Keko y Piojo. La vez que asesinaron a Casimiro, Marcos también estaba entonces en la escena y se salvó de ser alcanzado por las balas.

Por ese caso hay cuatro personas que esperan juicio oral y público, un prófugo y un implicado que es citado de forma dispar por testigos. La investigación la realizó el Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del juez Ricardo Balor y el principal implicado es Elio “El Garrafero” Castillo (31).

Diversas fuentes consultadas por este medio en las dos causas señalan que la principal hipótesis de esta pelea es trasfondo ligado al narcotráfico, algo que toma relevancia con la presencia de Negrito Gómez. Además muchos apuestan a una mejicaneada de una carga, por el perfil y los antecedentes de asalto de los Sotelo.

Incluso algunos señalan a un camión con droga que apareció abandonado, empantanado y con orificios de balas hace unos años en las afueras de la ciudad.

Los vínculos con Rojas y una causa narco avanzada