Detectan en Misiones trabajadores sin título usando terapia radiante

sábado 02 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

La muerte de la modelo Silvina Luna volvió a poner en el centro de la discusión la profesionalización de quienes ejercen procedimientos médicos sobre la salud de las personas.

En ese sentido, desde el Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos en Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante de Misiones (Coplyter) confirmaron que en los últimos días recibieron la denuncia sobre un trabajador que -en una clínica obereña- usa radiación ionizante o rayos X sin contar con formación ni título habilitante para tal práctica.

“Nos encontramos hace tres semanas con una situación en Oberá, donde despidieron a una colega con título y matriculada y quedó un chico que hace un año estaba ejerciendo empíricamente la profesión”, contó a El Territorio Alicia Farías, presidenta del Coplyter.

Apenas corroboraron el hecho activaron los mecanismos legales con notas y pedidos de informes a los ministerios de Trabajo y Salud.

“Estas situaciones no pueden seguir ocurriendo, es una vergüenza y un riesgo en la seguridad y la atención del paciente misionero, porque ese chico que está trabajando en esa institución privada no puede estar emitiendo radiaciones ionizantes sin haber estudiado la carrera”, agregó.

“Nuestra profesión es muy delicada porque trabajamos con radiaciones ionizantes que, mal utilizadas, pueden derivar en una enfermedad letal, tanto para el que ejerce como para el público en general. Entonces, eso es lo que agrava esta situación”, señaló Farías sobre los riesgos que conlleva el ejercicio de manera ilegal.

Pero la entidad colegiada que reúne a los radiólogos y licenciados en Bioimágenes es nueva y recién desde hace un año comenzaron a matricular de forma masiva a todos los profesionales de la provincia. En ese recorrido también se están topando con profesionales de otras especialidades de la salud ejerciendo la radiología. “Como por ejemplo enfermeros, nutricionistas y tenemos colegas que tienen el título, que están matriculados y no tienen trabajo. Ahora estamos tras eso porque no puede ser que otros profesionales estén ocupando nuestros puestos de trabajo”, acotó y sumó: “antes nadie protegía ni nadie podía hacer nada porque no estábamos nucleados, no estábamos unidos, nadie se enteraba de nada y los responsables de servicio o los dueños de estos lugares privados hacían lo que querían. Es ahí donde nosotros como Colegio estamos empezando a actuar y decir ‘esta persona no puede estar acá’. Es un trabajo de hormiga, de cambiar esa mentalidad en beneficios puros y exclusivamente de la salud del misionero”.

A su vez se toparon con dos instituciones privadas donde los trabajadores no quieren colegiarse y dilatan su inscripción en el registro. “Se les mandó la carta de intimación, ellos dicen ‘¿para qué nos sirve el colegio?’ y nosotros somos un ente regulador y lo que nos dio la ley es la potestad de matriculación. Vos podés tener el título pero eso no te habilita a trabajar, tenés que estar matriculado”, indicó al respecto.

Por otro lado, Farías explicó que avanzan en la homologación de profesionales que se recibieron en Paraguay u otros países y en la formación de quienes ejercen de manera empírica. Para estos últimos se firmó un plan de normalización y alrededor de 30 personas se encuentran estudiando la carrera, a final de año esperan tener la primera camada de egresados.

“Algunos están cursando en el Instituto Misionero de Estudios Superiores (Imes) y otros, por una cuestión de tiempo, están cursando vía online en el Instituto Superior de Tecnologías Médicas de Rosario”, comentó.

“Seguimos trabajando para mejorar, pasamos malos tragos pero es nuestro deber estar defendiendo al profesional y acompañar para que no suceda más y velar por la salud de las personas, porque como colegio no vamos a permitir que sigan sucediendo irregularidades”, finalizó.



En cifras

301

Hasta esta semana eran 301 los profesionales en Radiología y Producción de Bioimágenes matriculados para ejercer en Misiones.



Quiénes y por qué deben matricularse

Desde que comenzaron a matricular profesionales en radiología y producción de imágenes el año pasado hasta esta semana, el Coplyter ya tiene a 301 colegiados en toda la tierra colorada y de diferentes localidades.

“Deben matricularse todos aquellos que sean técnicos en Diagnóstico por Imágenes, licenciados en Producción de Bioimágenes y también los empíricos que, según nuestra ley todos aquellos que tengan más de diez años de ejercicio se le otorga un carnet como empírico y puede continuar trabajando en esa área, porque ya se lo considera idóneo, hay un artículo que avala eso”, contó a este medio Alicia Farías, presidenta de la entidad.

La colegiatura está habilitada para regular en Misiones el ejercicio profesional de las actividades vinculadas a las técnicas del diagnóstico por imágenes y terapia radiante para obtener imágenes con fines de investigación, diagnóstico y tratamientos radiantes en todos sus métodos y especialidades, según disposiciones de la Ley I - N°174 de la Cámara de Diputados de la provincia.

