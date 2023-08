La abogacía en Misiones: logros actuales y futuros desafíos

martes 29 de agosto de 2023 | 15:34hs.

A poco más de nueve meses desde el inicio de su gestión y en conjunto con la Comisión Directiva, el Colegio de Abogados de Misiones llevó a cabo una serie de iniciativas significativas que han tenido un impacto positivo en el ejercicio profesional y los servicios ofrecidos a sus colegiados. En esta entrevista exclusiva, el presidente de la institución, Antonio Lopez Forastier, compartió con El Territorio los logros alcanzados durante el último año y los desafíos que aún esperan abordar en el futuro. Además expresó su saludo a todos los profesionales que tienen la labor de defender.



¿Qué logros considera que tuvieron como institución este último año?

Hemos puesto el foco en tres aspectos que refieren a las Condiciones de Ejercicio profesional, ingresos sin los cuales no existe profesión posible exigiendo el estricto cumplimiento de la ley de honorarios y su regulación, conjuntamente con las sentencias y la ampliación de servicios para que los aportes de los colegiados vuelvan convertidos en servicios.

En busca de dicho objetivo hemos suscripto un protocolo de actuación en comisarias con el Ministerio de Gobierno a fin de garantizar las entrevistas de profesionales con detenidos en las 153 comisarías de la provincia incorporando el libro de registro de entrevistas de llevado obligatorio en el que el abogado que no se le permita ver a su cliente puede asentar el incumplimiento del artículo 14 de la Constitución y dar intervención al Colegio.

Hemos suscripto recientemente un protocolo de entrevistas profesionales con el Servicio Penitenciario Provincial que permite tener entrevistas en forma remota y online con los detenidos en las Unidades Penitenciarias y hemos recuperado la sala de entrevistas en la Unidad 6.

Se ha firmado un convenio con el Instituto de Previsión Social (IPS) que ha permitido el ingreso de los abogados que no cuenten con prepagas accediendo al servicio de salud y turismo que presta el IPS.

Se creó el Portal de Autogestión digital para el pago electrónico de la matricula a través de la pagina del colegio y a partir de septiembre estará disponible el sistema de pago electrónico de las prepagas en el que el colegiado podrá visualizar el estado de su cuenta y pagar desde su estudio.

Hemos puesto en valor la Sede Central del Colegio y la Sede Social de la calle Junín mediante su renovación para que los colegiados puedan utilizarlo para cumpleaños y actividades familiares evitándose costos altos de alquiler de un salón y estamos construyendo la sede de Oberá.

Hemos creado la Secretaría de Deportes y servicios a través de la cual se han suscripto convenios con clubes como ser Crucero del Norte, Capri, Tacurú y al menos 20 convenios con comercios para descuentos. También hemos impulsado la creación del primer equipo de futbol femenino de Cademis que debutará en la liga de la Aciadep el sábado. Recientemente aprobamos un sistema de reintegros pos-parto del monto de los Fondos Permanentes comprados por gastos de farmacia y la bonificación de pago de matrícula por 6 meses posteriores al parto para colaborar con la reinserción progresiva a la actividades profesionales de las colegas.

Hemos recuperado también la presidencia de la Federación de Colegios y Consejos Profesionales (Fecorpomi) que hoy es ocupada por el Dr. Fouce, desde la que venimos impulsando un régimen tributario especial para los profesionales de toda la provincia. En Misiones existen a la fecha 60.000 los profesionales que con su grupo familiar representan a cerca del 20% del total de la población y merecen régimen particular. Hoy los profesionales pagamos una de las alícuota mas altas de IB (5%) y superior a la del comercio (4,5%).



¿Qué proyectos u objetivos por cumplir tienen de ahora en adelante?

Recientemente terminamos el desarrollo propio para poner en funcionamiento el Fondo Permanente electrónico que permitirá a los colegiados adquirirlo de forma digital por la página web, aplicación móvil o cajas del colegio para luego ser acreditado en el Sistema de Gestión Expediente Electrónico (Siged) también por medio electrónico, todo lo cual fue desarrollado en conjunto con Secretaría de Tecnología Informática y está listo a la espera de la aprobación del STJ.

A partir de febrero 2024 vamos poner en vigencia un sistema de reintegro universal de Fondo Permanente electrónico en farmacias para todos los colegiados de la provincia, mediante un sistema que permitirá el descuento del valor aportado con más un aporte de descuento del comercio y otro que realizará el colegio con un fondo solidario que se acreditará en un monedero como crédito a favor del colegiado para ser consumido en el mostrador de la farmacia, generando de ese modo que los aportes de los colegiados vuelvan en prestaciones y servicios, que es uno de los pilares de nuestra gestión.



¿Cómo se va desarrollando la relación con la tecnología y la digitalización en el ámbito?

En lo que a la tecnología refiere lamentablemente debo decir que Misiones viene con mucho retraso pese a haber sido la primer provincia en legislar (2011) y la ultima en aplicarlo, ya que el STJ ha demorado 11 años en ponerlo en práctica y solamente para la 1ra y 4 Circunscripción. Desearíamos mayor participación y diálogo ya que advertimos en el proyecto de presupuesto nuevamente se destinara a bienes de capital informático menos del 1% del presupuesto y por el contrario se sigue ampliando el gasto en personal que ingresa de modo descontrolado sin examen ni criterio alguno (425 ingresos en 1 año) destinando el 95% del presupuesto a contratación de personal cuando la ecuación debería ser a la inversa (más tecnología y menos personal pero mejor pago y mejor calificado) todo lo cual genera retraso por la falta de recursos pese a tener personal altamente capacitado en el Siged. Se pretende incorporar tecnología y se incorpora personal.