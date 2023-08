Dejó su automóvil y el mecánico lo desmanteló

lunes 28 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Apenas medio año transcurrió desde una serie de acusaciones contra un conocido estafador obereño, quien permaneció prófugo un tiempo y luego regresó a las andadas, tal como denunció una mujer el último viernes ante la Unidad Regional II de Policía.

La damnificada detalló que hace poco tiempo se mudó a Oberá y desconocía los antecedentes del implicado. En ese contexto, días atrás su Renault Clío sufrió un desperfecto a metros de un lavadero donde se hallaba trabajando el sospechoso, identificado como Carlos F.

“No lo conocía porque hace poco me instalé en Oberá. Resulta que me quedé con el auto en frente al lavadero y él se presentó como mecánico. Confié y le dejé el auto, sin imaginar que iba a robar varias piezas”, indicó la denunciante.

Tras varios días de promesas incumplidas, la mujer averiguó antecedentes del supuesto mecánico y encontró publicaciones que dieron cuenta de su accionar previo.

“Lamentablemente, cuando me enteré de quien es, ya era tarde porque me desmanteló el auto. Necesité cuatro mecánicos para armarlo, y para colmo el tipo decía que me iba a denunciar por atropello de domicilio porque tuve que ir con los mecánicos para que arreglen el auto que está desarmado”, precisó.

Recién el último miércoles pudo recuperar su vehículo, al tiempo que el viernes radicó la denuncia.

Al respecto, mencionó que “demoré un par de días en acudir a la Policía porque el tipo me amenazó, y yo estoy sola con mis hijos y trabajo cerca del lavadero donde está el tipo”.

En tanto, aseguró que en pocos días conoció a otros damnificados el mismo implicado, aunque no todos lo denunciaron.

Estafador serial

En diálogo con El Territorio, la mujer contó que además de sustraer piezas de su Clío, el sospechoso también habría pretendido venderlo.

“Él quería que le diera los papeles para mostrar, porque decía que tenía un comprador, ya que lo puse a la venta. Yo le dije que no, que quien quiera comprar venga a hablar conmigo, ante lo cual me respondió que el supuesto comprador desistió. O sea, si yo le daba los papeles, él lo vendía”, opinó.

En ese punto, instó a otras víctimas a radicar las correspondientes denuncias penales, ya que “a él no le importa que lo escrachen por las redes sociales. Hay que denunciar en la Policía para que puedan actuar”.

Vale recordar que en noviembre del año pasado, otra mujer denunció al mismo individuo. Marcela López aseguró que el supuesto mecánico desmanteló su auto y se negaba a devolverlo.

La víctima se presentó ante la Seccional Tercera y relató que un mes antes el sospechoso se acercó a su casa ofreciendo sus servicios para reparar el arranque de su auto. Cargó el coche en una grúa y lo llevó a su domicilio, en el barrio 40 Viviendas.

“Me lo recomendaron por las redes, pero ahora pienso que fue él mismo desde un perfil trucho. La cuestión es que nunca me devolvía el auto y cada vez que iba a ver me decía que no tenía la llave; que esto, que lo otro. Entonces fui a la Policía, hice la denuncia y les pedí que me acompañara a buscar mi auto”, detalló entonces.

Y agregó: “Cuando dije el nombre del tipo me dijeron que lo conocen, que tiene 37 causas por estafa y robo. Fuimos y salió, me dio la llave de mi auto, pero le faltaban las gomas y la batería. Lo tuve que sacar con una grúa”.

Modus operandi

López hizo público su caso a través de redes sociales, tras lo cual varias personas la contactaron para comentarle que habrían sido víctimas del mismo estafador.

Incluso, la casa donde estaba viviendo habría sido usurpada por el sospechoso Carlos F.

Sobre el modus operandi del implicado, detalló que “un señor que también lo denunció me dijo que le llevó el auto para arreglarlo y lo desmanteló. Otra chica contó que le pidió una entrega para traerle gomas, pero nunca vio las gomas ni le devolvió la plata”, indicó.

Otro damnificado, en tanto, le contó que le llevó para reparar un motor, el cual desapareció.

A fines de noviembre pasado, la mujer volvió a presentarse ante la Seccional Tercera con otras siete personas que habrían sido estafadas por el mismo implicado y radicaron una denuncia en conjunto.

Al respecto, reconoció “no creo que pueda recuperar mis cosas, pero por lo menos voy a seguir reclamando y exigiendo que no archiven mi causa. Algo se tiene que hacer para parar a este tipo, que evidentemente tiene un montón de estrategias para estafar a la gente”.

Lo cierto es que el sospechoso permaneció prófugo por varias semanas, hasta que su abogado solicitó la eximición de prisión que fue concedida, por lo que no llegó a ser detenido.

Tras unos meses sin novedades, el último viernes volvió a ser denunciado por el mismo modus operandi que ya se cobró varias víctimas.