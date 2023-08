Lancha de PNA tuvo un accidente y prefecturianos perdieron armas

domingo 27 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Una embarcación de Prefectura Naval Argentina de El Soberbio habría dado vuelta con cuatro efectivos en el río Uruguay, mientras estaban haciendo custodia a una comitiva del Juzgado Federal de Oberá. Según pudo saber El Territorio, se perdió armamento que está siendo buscado por buzos.



Este medio pudo reconstruir en base a fuentes internas de la fuerza que los hechos ocurrieron en horas de la tarde del viernes, en medio de una visita de rutina del juez Alejandro Gallandat Luzuriaga. El magistrado hacía recorridos por la zona en una embarcación, mientras otra con efectivos de Inteligencia lo seguían para su custodia.



Si bien es todo materia de investigación, las voces consultadas expresaron que el oleaje de la embarcación con el funcionario generó que la lancha que iba detrás diera vuelta campana. Por fortuna los cuatro ocupantes salieron ilesos y también se pudo rescatar el bote de la fuerza.



Este medio buscó comunicarse con voceros del Juzgado, pero no obtuvo respuestas. El hecho está siendo guardado bajo estricto silencio en la frontera y otra versión indica que la lancha no se dio vuelta, pero que le entró agua por la popa y se desestabilizó, lo que hizo que los ocupantes cayeran.



Lo que sí se sabe es que se perdieron dos escopetas, que en la jornada de ayer estaban siendo buscadas. Hasta horas de la tarde no había novedades al respecto, según las consultas de este medio. Se espera también el avance de una investigación interna para deslindar responsabilidades.



No es el primer hecho de estas características ocurrido en esa jurisdicción, ya que en abril de este año un camión de la fuerza cargado con soja incautada cayó al agua y provocó que el servicios de balsas se viera interrumpido.



Todo ocurrió en la noche del miércoles, 26 luego de la incautación de una embarcación cargada de soja que estaba pronta a ser llevada a Brasil y que fue interceptada por uniformados de la fuerza federal. Por el hecho hubo detenidos en flagrancia.



Mediante los lineamientos del Juzgado Federal de Oberá, la carga fue llevada hasta el puerto, donde se estaba realizando el trasbordo de la carga del agua a un camión de la institución. Trascendió que el mismo había llegado días antes desde Santo Tomé, es decir un vehículo nuevo en la dependencia.



Sin embargo, cerca de la medianoche ocurrió lo inesperado. No están claras las circunstancias y los motivos, pero lo cierto es que en determinado momento el vehículo empezó un imparable andar por el barranco y terminó en el río. Algunos uniformados terminaron en el agua, pero llegaron a flotar y fueron rescatados.



“De milagro no quedaron atrapados, iba a ser un desastre”, dijeron voces consultadas. Lo cierto es que el procedimiento judicial en curso se vio interrumpido por inesperadas circunstancias debido a que la carga terminó en su totalidad en las profundidades del río Uruguay.



El hecho fue manejado con sumo hermetismo por autoridades locales de la fuerza, quienes expresaron que “había que comunicarse con Buenos Aires” ante las consultas de la prensa local. No obstante, las imágenes del procedimiento recorrieron rápidamente los grupos de “chiveros” de la zona.



Días después, luego de un despliegue de magnitudes, el vehículo fue extraído del agua y el tránsito fronterizo (legal) se reanudó.