En Campo Viera marcharon por más seguridad y en contra de la violencia

domingo 27 de agosto de 2023 | 6:03hs.

Bajo la consigna ‘basta de violencia Campo Viera quiere paz’ cientos de vecinos marcharon ayer por la tarde reclamando seguridad y repudiando los hechos violentos como los que ocurrieron a mediados de la última semana con el intento de toma del edificio municipal por parte de la agrupación piquetera Movimiento Teresita Rodríguez (MTR). Esto último, en el marco de un reclamo de asistencia con alimentos dirigido al intendente Germán Burger.



La concentración fue en la plazoleta Manuel Belgrano, a las 16 y media hora después los presentes caminaron por varias cuadras hasta llegar a la plazoleta Malvinas Argentinas, donde manifestaron sus inquietudes en un improvisado escenario. La extensa columna fue guiada por el cura de la parroquia San José Obrero, Fabián Szyszkowski.



Inicialmente fue ofrecida para la firma un petitorio que será entregado a las autoridades del municipio y provinciales, además del ámbito judicial.



“Los vecinos de Campo Viera manifestamos nuestra más profunda preocupación por los hechos de violencia ocurridos en nuestra localidad provocados por un grupo de manifestantes de la agrupación MTR Votamos Luchar que escudándose en esta agrupación social e invocando necesidades que son atendidas constantemente por el municipio, realizan reiteradas manifestaciones pública entorpeciendo el tránsito, provocando molestias de todo tipo y llegando al extremo de violencia”, se cita en la nota. Y que contempla “lo sucedido el miércoles 24 de agosto en horas de la mañana cuando personas ya identificadas intentaron tomar el edificio municipal provocando su rotura, intento de incendio del edificio, lesiones graves al personal policial que custodiaba el lugar, pánico a transeúntes así como también a alumnos de instituciones escolares de las cercanías”.



En otro tramo de la nota se añade: “No podemos dejar de mencionar que estas personas se manifiestan con la cara cubierta, con palos y piedras, y sus acciones violentas demuestran que no están abiertos al diálogo, desvirtuando cualquier tipo de reclamo social invocado por ellos. Es nuestro deseo que las autoridades competentes tomen los recaudos del caso en resguardo de la paz social y convivencia sana y pacífica que ha caracterizado siempre a nuestra comunidad”.



En el final de la misiva se apunta que “los vecinos reunidos en esta ocasión manifestamos que estaremos atentos a toda situación que tengan que ver con estos hechos haciendo las denuncias judiciales correspondientes así como también el seguimiento de cada causa que se inicie”.



Mucho tiempo fuimos tolerantes”

En relación a la participación de la comunidad, un comerciante de la localidad opinó que “así como nosotros nos manifestamos pacíficamente ellos también tienen el derecho de hacerlo pero sin perjudicar a la comunidad, sin dañarnos y meter miedo”, en relación a los integrantes del MTR y añadió en ese sentido: “Tenemos que enseñarles a estas personas a vivir en sociedad y a dejar la malicia que tienen”, opinando que “están siendo influenciados por personas que buscan el provecho propio”.



“Esto no es de ahora, mucho tiempo fuimos tolerantes pero lo que ocurrió el miércoles fue pasar la línea y no tiene que ser así”, dijo y reclamó que “en una comunidad hay derechos y obligaciones, pero estas personas creen tener mucho más derecho que nosotros y viven en el mismo pueblo. Mucho tiempo lo toleramos, le dimos nuestras avenidas para que marchen pero continuamente están pasando la línea armados con palos, piedras y encapuchados”.



En el mismo punto, aunque con un tono más conciliador, la directora de la Escuela 489 -situada cerca del edificio municipal atacado- cuyos alumnos fueron testigos de la violencia suscitada entre manifestantes y policías, expuso que “el día que pasó todo esto los niños estaban con miedo y no puede ser que tengamos miedo de otras personas iguales que nosotros”, y pidió “tener presente en nuestros corazones la unidad, la paz y eso se enseña con el ejemplo”.



“Pensemos cómo actuar a partir de ahora porque nuestros niños están siendo violentados con nuestras acciones, pensemos en ellos que son el presente y están sintiendo miedo. No sigamos repitiendo la violencia que sucedió, tenemos que cambiar teniendo muy claro que mi libertad, mi derecho, termina donde empieza la libertad y el derecho del otro. No nos olvidemos que somos personas y tenemos que priorizar la paz”, puntualizó.