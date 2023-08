Buscan a un excombatiente que no volvió de una caminata

domingo 27 de agosto de 2023 | 6:03hs.

Efectivos de distintas dependencias de las Unidades Regionales I y X de la capital provincial buscan intensamente a un excombatiente de Malvinas de 62 años que, el jueves por la mañana salió de su domicilio en Candelaria y desde ese momento perdió contacto con sus familiares. Incluso, durante las últimas horas, la Policía halló abandonado el vehículo del sexagenario y el paradero del hombre se volvió un verdadero misterio.



Fuentes que intervienen en la intensa búsqueda señalaron a este matutino que la intervención policial comenzó el jueves cuando Juan Alberto Giménez (62) no regresó de una de sus habituales caminatas por la Antigua Capital.



De acuerdo a los datos aportados por la pareja del sexagenario, el jueves por la mañana el hombre salió de su casa en el barrio Santa Cecilia abordo de su camioneta Renault Duster, ya que habitualmente solía ir hasta un punto con el vehículo y luego iniciaba su caminata.



Al no tener rastros del hombre, efectivos policiales lograron relevar imágenes de cámaras de seguridad de la avenida Roque Sáenz Peña en donde se pudo reconstruir que el jueves por la mañana Giménez condujo su coche en dirección al cementerio de Candelaria. Y justamente, tras un operativo realizado en esa zona los investigadores ubicaron ayer abandonada en horas de la siesta la camioneta, que no registraba signos de violencia o de la presencia de terceros. Y sin ningún rastro del desaparecido.



Ante esta situación, efectivos de distintas dependencias policiales realizaron una gran cantidad de rastrillajes en diversos puntos de la costa del río Paraná. Aunque hasta el cierre de esta edición los investigadores no habían podido dar con alguna señal del sexagenario.