Recibió el alta la nena de 4 años que habría sido abusada por familiares

domingo 27 de agosto de 2023 | 6:03hs.

Tras permanecer diez días internada, lapso en el que fue intervenida quirúrgicamente, la pequeña de 4 años que fue víctima de abuso sexual en el barrio San Miguel de Oberá fue dada de alta el último viernes y se recupera favorablemente de las graves lesiones que padeció.



Durante una semana la niña permaneció en el Hospital Madariaga de Posadas, acompañada por su mamá, mientras que luego fue derivada al Hospital Samic de Oberá donde completó el esquema de medicación y controles posoperatorios.



“La paciente evolucionó muy bien, está bajo los parámetros normales y su estado general es bueno. En una segunda instancia, además de los chequeos médicos, también contará con asistencia psicológica”, precisó una fuente médica.



Tras el alta, la criatura y su madre se mudaron a la casa de un familiar materno, ya que hasta el día del hecho denunciado residían en una propiedad de la familia del padrastro de la nena.



Precisamente, quien era el concubino de la progenitora es uno de los tres imputados por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la nena. También están acusados un hermano del primero y tío materno de la chiquita.



La semana pasada los tres implicados fueron citados a indagatoria por el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, designaron a sus respectivas defensas y se negaron a declarar.



En tanto, desde un primer momento la madre de la víctima reconoció que sospecha de los tres, lo que sentó las bases para la grave acusación en su contra.



Asimismo, también se aguarda el aporte de la niña en Cámara Gesell, considerada una prueba clave en delitos contra la integridad sexual de menores.



“Era una persona conocida”

El terrible hecho contra la nena se registró en la madrugada del pasado 15 de agosto y desde el minuto cero su madre reconoció que sospecha de los tres detenidos: su concubino, un hermano de éste y un hermano de la propia mujer.



En tanto, avaló la versión que indica que la nena fue sacada de la casa y atacada en un yerbal situado enfrente a la propiedad, en el barrio San Miguel.



Aseguró que la pequeña identificó al hombre que la sacó de su casa, aunque no por ello dejó de desconfiar de los otros sospechosos.



“Yo desconfió de los tres, de mi pareja actual, mi hermano y mi cuñado, pero ella me dijo que fue mi cuñado. Mi nena le vio”, subrayó.



“Yo le encontré donde estaba acostada. Ella no gritó porque era una persona conocida, le dijo ‘vamos a casa de mami’. La persona que ingresó a la casa es una persona conocida, sino ella no iba. Le llevó al monte, abusó de ella, volvió a la casa y le acostó en el colchón. Un desconocido no iba saber cómo moverse en la casa sin hacer ruidos”, opinó.



A igual que los investigares, consideró que el o los autores del abuso simularon el robo de una garrafa y una pinza para cosechar yerba “para decir que los ladrones violaron a mi nena. Pero si era por eso hubieran llevado mi lavarropas que es nuevo”.



Otros menores en resguardo

Según la madre de la víctima, su cuñado ahora detenido posee antecedente por abuso sexual y hasta tuvo que hacer terapia en Posadas para controlar sus impulsos sexuales.



Ante la consulta de El Territorio, desde la Unidad Regional II informaron que en los registros locales no consta tal antecedente mencionado por la mujer.



También hicieron notar que los detenidos son familiares entre sí o de la víctima y su madre, por lo que las diferentes versiones pueden ser direccionadas a favorecer o perjudicar a tal o cual persona.



En ese sentido, cobran relevancia los dichos de una vecina que dijo haber asistido a la criatura, quien resultó ser pareja de uno de los detenidos.



Asimismo, tras la detención de los sospechosos que son hermanos entre sí, asistentes sociales acudieron al domicilio y constataron cuestiones irregulares, por lo que dos menores (hijos de uno de los implicados) fueron puestos en resguardo del Hogar Mitaí que depende de la Municipalidad.



El caso

Si bien en primera instancia la menor y su madre fueron trasladadas hasta el Hospital Samic de Oberá, por la gravedad de las lesiones que presentaba se decidió su derivación al Hospital Madariaga de Posadas, donde fue intervenida quirúrgicamente.



En tanto, en una ampliación de denuncia ante efectivos de la Comisaría de la Mujer de Posadas la progenitora aseguró que era víctima de violencia por parte de su pareja y explicitó sus sospechas en torno a la abuso de la criatura.



En consecuencia, el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá ordenó la detención preventiva de I. R. D. (26), padrastro de la víctima; de E. R. D. (24), hermano del primero, y de A. J. T. (32), tío materno de la pequeña.



Incluso, los implicados habrían pergeñado un plan para desligarse del hecho, tratando de instalar la versión de que desconocidos irrumpieron en la propiedad y secuestraron a la nena. Para hacer más creíble dicha hipótesis habrían simulado el robo de una garrafa y una tijera para podar yerba.



Pero lo cierto es que por las pruebas recolectada por la Policía, el abuso se perpetró un yerbal ubicado frente a la casa, donde hallaron la ropa interior y la calza de la niña.



Para los investigadores no pasó desapercibido que ni la progenitora ni el padrastro hayan escuchado nada, lo que abonó la teoría de que quien o quienes la sacaron de la casa eran conocidos.



Restan pericias

En el yerbal ubicado frente a la casa, donde habrían abusado de la nena, la Policía halló prendas de vestir de ella. La misma tendría material genético que avalaría la hipótesis de un ataque sexual.



Las muestras serán analizadas para confirmar su procedencia y los correspondientes ADN.



Por su parte, vecinos del lugar mencionaron que en la misma propiedad donde residían la nena y su mamá vivían otros familiares del padrastro.



También manifestaron que era habitual verlos consumir alcohol y otras sustancias, inclusive en días de semana, lo que constituía un entorno claramente nocivo para la chiquita.



En la ampliación de denuncia la progenitora también reconoció que su pareja la maltrataba.



“El hombre la crió desde que era una bebé y ella le dice papá. Si es culpable que pague, no tiene nombre lo que hizo”, comentó un vecino.



La comisaría de la Mujer de Oberá está a cargo de la investigación del hecho, mientras que personal de la División Criminalística trabajó en la recolección de muestras que podrían ser importantes para el esclarecimiento del caso.

En cifras

10 El hecho ocurrió el 15 de agosto y la niña resultó con lesiones de gravedad. Estuvo internada durante diez días, primero en Posadas y después Oberá.