“Me agarró del cuello y me dijo que me iba a matar”

“El error más grande fue permitir que regrese a mi casa después de la primera vez que me empujó. Me juró que iba a cambiar y le creí, pero fue peor”, reflexionó Érica Falcón (45), quien hace una semana denunció por lesiones y amenazas a quien era su concubino.

El hecho se registró a media tarde en una vivienda de calle París, en el barrio Caballeriza de Oberá. El acusado fue identificado como Víctor Manuel R. (49), quien fue detenido el martes por personal de la Unidad Regional II. Ya fue indagado y continúa preso.

Según diagnosticó el médico policial en turno, la mujer padeció “traumatismo costal derecho, escoriaciones varias y hematomas en el cuello”.

En diálogo con El Territorio, Falcón precisó que es madre de tres hijas y hace un año y medio inició una relación con el ahora detenido.

Si bien los primeros tiempos la relación transcurrió por carriles normales, los celos del hombre complicaron la relación.

De los reproches e insultos pasó a un empujón, lo que derivó en una separación temporal.

“Hace menos de un mes retomamos la relación porque me prometió cambiar. El sábado vino un conocido de él y se quedó a almorzar, eso bastó para que se ponga agresivo y empiece con insultos”, indicó.

Si bien en la comida compartieron una cerveza, Falcón señaló que “sano o tomado es lo mismo con los celos”.

Ayuda a tiempo

Tras el almuerzo el hombre tomó el celular de su pareja y le recriminó por unos supuestos mensajes con otra persona.

“Le dije que mire bien porque estaba equivocado, pero empezó a tirar cosas y me dio un empujón. Ahí cuando caí me agarró del cuello, mi hija me quiso defender y también la empujó a ella, que mucho no pudo hacer porque tiene 16 años y es menudita. Lo peor fue cuando me agarró del cuello y dijo que me iba a matar”, rememoró.

Por fortuna, justo pasaba un vecino que escuchó los gritos y observó la escena que transcurría en el patio de la casa.

El testigo no dudó y saltó la reja, ayudó a la víctima y a los empujones sacó de la propiedad al agresor.

“No se quería ir y desde la vereda me decía ‘te voy a matar hija de puta, no vas a contar más los días’. Tengo miedo porque amenazó con prender fuego la casa”, agregó.

Luego del ataque la mujer fue atendida en el Hospital Samic, donde le suministraron calmantes y antibióticos por las lesiones sufridas.

Tras la detención del acusado, Falcón se mostró más aliviada, aunque pidió que “no lo suelten así nomás porque si no fuera por mis vecinos me hubiera matado, porque mi hija no iba a poder ayudarme y él me decía que me iba a matar”.