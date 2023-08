Incendio y tiros en medio de una trama de contrabando

sábado 26 de agosto de 2023 | 6:03hs.

Un confuso episodio se registró en la localidad de Puerto Iguazú durante el jueves por la noche, que concluyó con el incendio parcial de un auto y una casa, pero además con un herido de arma de fuego. Los protagonistas de la historia fueron señalados como contrabandistas.



Según pudo averiguar El Territorio con fuentes policiales y judiciales que intervinieron en la escena, los hechos ocurrieron sobre la calle Violeta de los Alpes del barrio Santa Rosa. Efectivos de la Comisaría Cuarta fueron requeridos cerca de las 20 debido a que se estaba produciendo un incendio.



En la escena los uniformados hablaron con un Hugo S. (48), quien manifestó que se encontraba descansando cuando notó humo negro proveniente de la planta baja. Es así que salió a ver y vio que su automóvil, un Volkswagen Polo, se estaba incendiando.



Al sitio también llegaron los Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú, quienes lograron apagar las llamas. No se pudo evitar que el fuego se propague también a la casa, que está construida de maderas. Es así que también se vio afectada la parte frontal de la planta baja.



Horas más tarde el damnificado denunció que los hechos ocurrieron porque él le había pedido a los vecinos que no usaran más el terreno para el contrabando.



Esos son los hechos corroborados por las fuerzas, quienes reconstruyeron también que había habido un tiroteo, aunque esto no fue denunciado por los implicados. Este medio consultó con los vecinos, quienes confirmaron los hechos pero no quieren involucrarse.



En este contexto, se supo que uno de los involucrados resultó con una herida de arma de fuego en una de sus manos y que fue al hospital de Puerto Iguazú para que lo atiendan. Sin embargo, una vez que recibió las curaciones huyó del sitio sin dejar que le tomen sus datos. Lo que se cree es que escapó a Paraguay.



Por el caso intervinieron las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites. En la escena se hicieron las pericias de rigor correspondiente y se siguen investigando los pormenores.