Denuncian estafa en la construcción de viviendas por parte de inmobiliaria

sábado 26 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Un grupo de vecinos autoconvocados de la capital provincial, cansados de las promesas incumplidas por parte de una firma inmobiliaria posadeña que por contrato debía terminar sus respectivas viviendas, decidió realizar una denuncia pública ante los medios para exponer las distintas irregularidades que vienen padeciendo desde hace varios años.



En la presentación, de común acuerdo, adelantaron que la semana próxima tienen pensado realizar una denuncia penal por estafa ya que, según dicen, mientras aguardan por la culminación de las obras de sus inmuebles, los vendedores de terrenos siguen ofertando lotes en la misma zona y en otros puntos de la ciudad.



Según expusieron los denunciantes, las propiedades por las que pagaron distintas sumas de dinero no están terminadas -algunas apenas comenzaron a ser construidas- y que si bien lograron acceder al título de propiedad no pueden asentarse debido a que por un conflicto de competencia en la habilitación el municipio no dio el visto bueno para la instalación de agua y luz en la zona.



Se trata de vecinos que adquirieron lotes en el denominado Barrio Nuevo Oeste II, emplazado en un sector de cinco hectáreas ubicado a pocos metros de avenida Jauretche casi Quaranta, en el límite con Itaembé Miní.



De acuerdo a lo que explicaron los denunciantes existen dos problemas importantes. Uno que representa el acuerdo contractual que hizo cada persona de forma individual con la firma inmobiliaria céntrica de Posadas que ofrecía los terrenos -que cambió de denominación- y en donde hubo distintos tipos de incumplimiento en base a las obras contratadas.



“Entendemos que con esto se configura el delito de estafa porque en el transcurso de los años ellos fueron vendiendo terrenos sin terminar las primeras tandas. Pero más allá del problema puntual que tenga cada vecino, existe un problema general para todos y radica en que por más que ellos vendan terrenos o casas ninguno de los que están acá pueden venir a vivir, por lo menos de manera digna. Los que están viviendo acá no tienen aprobado los servicios municipales, los planos en la Municipalidad y sí tienen aprobado el loteo”, planteó uno de los referentes.



En este contexto, expusieron que muchos de los terrenos cuentan con conexiones que representan un peligro para quienes se animan a vivir en el lugar y que además tienen miedo a que sus propiedades puedan ser intrusadas.



Los vecinos indicaron que en su momento se hicieron presentaciones ante la Municipalidad de Posadas reclamando que a pesar de no contar con los servicios básicos, el municipio cobra rigurosamente a cada una de las tasas municipales.



Detallaron que en 2018, por una disposición de Catastro, cada parcela empezó a generar deudas con la comuna, sin tener el visado habilitante de los planos del terreno por parte de la Municipalidad.



“Yo vine sin luz, sin nada, a mí me vendió el terreno con luz y con agua, con todos los servicios y cuando vengo me encuentro con que no había nada. Pagué al contado todo y ya compré el terreno. Estuve un mes sin luz, alumbrando con velas hasta que le fui insistiendo para que venga a poner un foco porque esto antes era peor, era un desierto, todo oscuro. Ahí ya seguían vendiendo y venía gente a comprar al lado de mi casa”, acusó Delia Álvez, la primera en ocupar una vivienda en el citado vecindario.



Por su parte, Claudia Medera indicó: “Mi caso es particular porque compramos un terreno en garantía. Cuando hicimos el contrato, a los tres meses, me pusieron una cláusula en que me pedían hacer el título. Pero cuando cambio de escribana y ella va al Registro de la Propiedad a pedir el informe de dominio, se encuentra con que mi terreno está a nombre de otro. ¿Qué significa? Que yo no puedo ocupar el terreno”.



Durante una entrevista con este matutino, los autoconvocados insistieron en que en primera instancia los vendedores se aprovecharon de la pasividad de los vecinos, que durante años creyeron en las promesas.



Además indicaron que el proyecto, dependiendo de cada caso en particular, podría incluir portón automatizado, piscina, muro u otras mejoras extras que cada comprador arreglaba mediante el correspondiente pago.



“Las primeras excusas eran de la lluvia, el tiempo, que les fallaban los albañiles, que cambiaban de empresa a cada rato, que se escapaba de las manos de ellos. Nosotros trabajamos y no veníamos todos los días y fueron pasando los meses, los años.



Después llegamos a un punto, a los tres años, que nos cansamos, nos fuimos a la inmobiliaria y casi nos fuimos a las manos. Ahí nos ofrecieron que ellos nos regalaban en compensación por el tiempo que no cumplieron un dormitorio y un baño más. Pero fueron más promesas porque nuestra casa siguió como un esqueleto”, confió otra vecina consultada.



“Nosotros hicimos el click cuando estas personas sacaron el seguridad de acá y dijimos acá no va a cumplir más”, se lamentaron.



De Oberá a Posadas

Otro de las voces que se escucharon ayer fue la de Mirta Rivas, quien decidió vender su casa en Oberá para poder comprar un terreno en el prometedor Nuevo Oeste II y que desde 2018 hasta la actualidad sigue sin poder tener la casa por la cual pagó al contado.



“En 2018 accedí a comprar una casa a través de la venta de mi casa en Oberá, comprando una en Posadas. Según la propaganda, era un barrio cerrado con luz, agua y todo incluido, aire, conexiones completas”, comentó Mirta.



También reclamó que el predio se encuentra en total abandono y, en su caso particular, el terreno tiene solamente la construcción de la base de la casa. “Es entre Jauretche y 144, a dos cuadras de Quaranta”, señaló.



A su vez, advirtió que “era una oferta de Posadas Inmobiliaria, que ya no existe pero sigue estando ubicada en calles Entre Ríos y Buenos Aires; es el mismo señor bajo otro nombre”.



“Me siento damnificada como los 100 vecinos que están en esta situación. Era la venta y la oferta de un barrio cerrado. Los que pudieron construir su casa son 13 vecinos, sin agua y sin luz porque la Municipalidad no entra dentro del lugar porque todavía no está considerado el loteo dentro del municipio”, manifestó.



Sobre esta línea, hizo hincapié en que todos cuentan con título de propiedad y el pago de impuestos al día.



“El reclamo es que se dé a conocer que necesitamos respaldo de parte del municipio. Si mi terreno tiene título de propiedad, supongo que dentro del municipio consta como un lote y no podemos estar sin servicios. Si el municipio se acerca al predio, va a ver las casas medianamente construidas y son más de 90. Estamos esperando que nos reciban porque presentamos una nota para ser escuchados por el intendente. Merecemos una respuesta”, reclamó.

Las casas se encuentran con instalaciones precarias y sin terminaciones. Foto: Natalia Guerrero

Asimismo, indicó que el grupo de damnificados tuvo un encuentro con la persona que habría concretado las ventas inmobiliarias. “Le consultamos y el señor dijo que no tiene dinero, pero él recibió el dinero de parte de los cien vecinos. En mi caso, la compra de la casa fue pagada al contado”, explicó.