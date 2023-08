La mujer de Aníbal Lotocki habló de la muerte de Mariano Caprarola y la internación de Silvina Luna: “No tengo miedo”

viernes 25 de agosto de 2023 | 12:15hs.

María José Favarón, mujer del polémico cirujano Aníbal Lotocki, se abrió al ida y vuelta con sus seguidores en Instagram y habló de todo. En esta dinámica muy habitual, especialmente entre los influencers que suelen habilitar una caja de preguntas, la mujer que en las redes muestra un perfil fit, se defendió de las acusaciones para con su marido e incluso opinó de la muerte de Mariano Caprarola y de la internación de Silvina Luna.

“¿Qué se siente estar casada con el Dr. Muerte?”, disparó una seguidora haciendo referencia a Lotocki por sus cuestionables métodos quirúrgicos. “No sé quién es el Doctor Muerte. No creo exista alguno, al menos en la vida real. (Ahora, te referís a una película) Sé más clara”, respondió María José con cierto toque evasivo.

“¿En la cola tenés lo mismo que Silvina Luna?”, le preguntó otra persona, motivada quizás por las publicaciones de Favarón, quien suele mostrarse practicando rutinas de gimnasio y con calzas muy ajustadas. “Yo me operé un poco antes que ella y sí, claro, tenemos exactamente el mismo procedimiento. Y tengo mucha gente conocida que también. Y aquí estamos, muy bien”, respondió la mujer de Lotocki.

“¿No te da miedo terminar como Silvina, Mariano, Gabriela, etc, etc.?”, le preguntó otro usuario haciendo referencia tanto a Luna, como a Caprarola y a Gabriela Tenchi, algunas de las múltiples víctimas de los procedimientos quirúrgicos de Lotocki. “Me preguntaron muchas veces y siempre dije lo mismo. No tengo miedo y no tengo motivo para tener miedo. Estoy muy segura con todo”, contestó María José.

“¿Qué penás de tu marido respecto de la muerte de Mariano?”, le consultó alguien en referencia al repentino fallecimiento del panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), quien murió el pasado 18 de agosto debido a un shock hemorrágico que desencadenó en paro cardiaco, un cuadro provocado por una insuficiencia renal derivada de una cirugía que le había practicado Lotocki. “Me parece una falta de respeto que hablemos de algo de lo cual se desconocen las causas. Así de clara y respetuosa soy sobre el tema”, dijo Favarón al respecto.

Esta semana, el periodista Alejandro Guatti fue con las cámaras de Intrusos (América) hasta la casa del médico para preguntarle sobre la inesperada muerte de Caprarola, quien además de haber sido su paciente, era su amigo. Pese a la insistencia del periodista, el médico no bajó la ventanilla de su auto y se retiró del lugar sin realizar declaraciones. “Estaba distinto, nervioso. Salió de la casa y se metió en su automóvil. Cuando nos vio dijo que no con la mano y se fue rápidamente. Pero notamos los nervios en su rostro”, detalló el movilero.

Fernando Burlando, abogado de algunas de las expacientes de Lotocki, aseguró que denunciará a Lotocki en la Justicia por la muerte de Mariano: “En realidad, esto ha tomado conocimiento público y tendría que tomarlo un fiscal directamente e iniciar una investigación, porque son delitos de acción pública. Pero lo voy a hacer personalmente”.

Cabe señalar que, según explicó el letrado, Caprarola “estaba asustado y afectado por todo esto”. Pero que estaba muy pendiente de cómo avanzaba la causa iniciada por sus representadas, para la cual se había ofrecido públicamente como testigo. “Él se preocupaba por lo que les pasaba a las chicas y no por lo que le pasaba a él”, remarcó el abogado. Y detalló: “Sí es cierto que estaba preocupado por su salud, pero no lo gritaba a los cuatro vientos. Él estaba absolutamente convencido de que Lotocki era culpable de lo que les pasaba a las chicas y, obviamente. era un testigo calificado de lo que pasó”.