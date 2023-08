Albertario y Alario separados: “Una relación a distancia no es nada fácil”

viernes 25 de agosto de 2023 | 9:30hs.

Agustina Albertario se hizo presente con amigas en la noche del miércoles en La Bombonera, donde asistió para alentar a Boca Juniors en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y en medio de sus publicaciones en redes sociales sorprendió un comunicado en el que anunció su separación del ex futbolista de River Plate Lucas Alario.

La jugadora de Las Leonas, quien apunta los cañones a la preparación para los Juegos Olímpicos de París en 2024 con el seleccionado de hockey sobre césped, indicó que la relación sentimental que mantenía con el actual delantero del Eintracht Frankfurt de Alemania se ha terminado.

“¿Te separaste de Alario?”, fue la pregunta que sirvió como disparador para el posteo de Albertario en su cuenta de Instagram. La deportista de 30 años contestó: “Quiero responder esta pregunta que me están haciendo muchas personas, más que nada porque me molesta que hablen y se digan cosas que no son ciertas. Con Luqui decidimos separarnos. Hoy nuestras carreras nos llevan a estar separados y una relación a distancia no es nada fácil”.

Los deportistas argentinos formalizaron el noviazgo en diciembre de 2021, aunque se cree que la relación arrancó meses antes. “Él se encuentra en Europa y yo tengo que hacer mi proceso olímpico en Argentina (un año). Nos queremos y respetamos mucho. Él es una persona increíble. Gracias a todos por la buena onda y por respetar el momento”, concluyó Albertario.

Por su parte, el futbolista de 30 años nacido en Tostado, Santa Fe, no emitió ningún comentario al respecto en sus redes sociales y aún mantiene fotos con su ex pareja en su cuenta de Instagram. En su última publicación se lo observar entrenando en una superficie de arena, con la camiseta de entrenamiento del equipo de Frankfurt.