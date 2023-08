Su hijo sufre bullying y le niegan la reinscripción a la escuela

viernes 25 de agosto de 2023 | 3:00hs.

El bullying es una problemática que genera grandes conflictos dentro de las instituciones escolares de la provincia. Ivana Pérez, madre de un niño de 5 años, denunció públicamente un caso de discriminación y hostigamiento que sufre su hijo que asiste al Instituto Gutenberg, de Posadas, por parte de un compañero del jardín.

Pérez testimonió: “Presenté una nota reclamando por la situación y el instituto me derivó con su representante legal y ahora no me permiten realizar la reinscripción para que mi hijo empiece el primer grado el año que viene”.

“Esto viene desde el 2021. Mi hijo estaba en la sala de tres, tenía problemas con el mismo niño. En ese momento la docente de los chicos era tía del niño que ejercía violencia. De hecho ese año hubo un compañerito de los chicos que se fue de la sala por este niño. El año pasado se dio de nuevo la agresión verbal esto de ‘tonto, feo, gordo, tu familia es pobre’”, explicó la madre.

El Territorio se comunicó con el Instituto Gutenberg para obtener información sobre el caso, pero no obtuvo respuestas por parte de las autoridades educativas.

Lo más grave se dio este año cuando el niño a causa del maltrato intentó quitarse la vida, según contó la madre.

“A finales de abril, mi hijo salió diciéndome que le habían dicho por qué no se iba, que nadie lo quería. Yo le traté de distraer, que piense en otra cosa, la cuestión es que esto derivó en que se quiso sacar el aire del cuerpo con su remera, porque no toleró más la situación”, dijo angustiada.

Por su parte, Jorge Ríos, delegado del Inadi en Misiones, explicó que “tomamos conocimiento del hecho y fuimos a la escuela ayer por la mañana, al no estar los directivos no pudimos contactar. La idea siempre es hablar con las autoridades y docentes para que se reviertan las situaciones porque las principales denuncias que recibimos son las de discriminación en ámbitos escolares”.

“Esto no es un problema del niño, porque entiendo que detrás de esas palabras hay un adulto. Un niño de 3, 4, 5 años no tiene ni idea de lo que está diciendo”, finalizó la madre del niño maltratado.

La mujer resaltó que hay otros compañeros que también sufrieron discriminación y su principal preocupación pasa por que hoy es el último día para inscribir a los niños para el ciclo lectivo 2024.

Asimismo, la mujer resaltó que presentó un reclamo formal en Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) de quien depende la institución.

“En el Spepm me dijeron que el derecho de admisión sí se puede aplicar, pero no de esta manera ni niños de 5 años. Entonces me pidieron que presente una nota con la documentación. Yo puse mails y notas y todas las charlas que hemos tenido en el colegio sobre la situación”.