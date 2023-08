Con condenas y nuevo sumario, el caso Carmen Rosa quedó abierto

jueves 24 de agosto de 2023 | 6:08hs.

El Tribunal Penal Dos de Posadas condenó en la jornada de ayer a los expolicías Gabriel Villalba (36) y Luis Albino Rotela (44) a la pena de 4 y 2 años de prisión, respectivamente, aunque ambos seguirán en libertad y cumplirán su condena cuando la sentencia quede firme.

Los imputados fueron declarados culpables de los delitos de “abandono de persona” para Rotela, y “abandono de persona y falsedad ideológica”, para Villalba, por la muerte de Mirta Carmen Rosa (47). Esta última fue hallada sin vida en el barrio Los Potrillos de Garupá el 14 de febrero de 2013.

Rotela (derecha) y Villalba (izquierda) cumplirán su condena cuando la sentencia quede firme. Foto: Gianella Perotti

El veredicto decidido por los jueces Gregorio Busse, César Yaya y Fernando Verón (interviniente por subrogancia), fue posterior a los alegatos presentados por el fiscal Vladimir Glinka, que requirió penas de 8 y 5 años de cárcel de cumplimiento efectivo, y de los abogados defensores, Mónica Olivera y José Luis Rey, quienes solicitaron la absolución de los acusados.

De todas formas este cierre de juicio no es completamente resolutivo, ya que el Tribunal, por pedido de la fiscalía, dispuso que se remita la causa a su origen para investigar a tres uniformados de la Brigada de Investigaciones -Broemsser, Bernal y Borda- quienes fueron apuntados en los testimonios como partícipes de lo sucedido aquel día.

En su argumento, Glinka advirtió que la carátula de imputación para los nombrados debe ser por “homicidio calificado criminis causa, tortura e incumplimiento de los deberes públicos y falsedad ideológica”.

Villalba se acercó a la familia de la víctima para pedir perdón. Foto: m. ROdríguez

En las primeras horas, el fiscal Glinka comenzó su alegato mencionando sobre el valor que los implicados tuvieron con la vida de Carmen Rosa, dando a entender que como era alguien desconocida, no les importó mucho.

“Los imputados nunca le asignaron un valor. Si fuera alguien importante para ellos, ella hubiese sido tratada con dignidad y muy probable que hubiera terminado en el hospital”, expresó.

En esa línea, Glinka indicó que de la imputación de “abandono de persona”, no iba a tomar en cuenta el agravante de muerte, manifestando que “la muerte de Carmen Rosa no va a ser imputado por los dos policías. Porque no creo que hayan sido responsables de esa muerte”.

Delito de peligro

Entonces, la fiscalía argumentó que se trató de un delito de peligro. Tipo de delito que “no requiere ningún resultado”. Es decir, que es una acción delictiva que se consuma sin necesidad de lesión.

A su vez, consideró que el delito fue complejo, ya que el abandono de los efectivos hacia la docente fue de por lo menos dos maneras. En primer lugar, una acción omisiva que es “abandonar a la persona a su suerte”, y la de “colocar en situación de desamparo”, que es una acción activa.

En ese contexto, explicó que los efectivos “evitaron que otro haga su función de protección”. Esto, tomando en cuenta el testimonio de la vecina Mariela Benítez, quien junto a su pareja resguardó a la mujer hasta que llegara la Policía a su domicilio.

Respecto de la falsedad ideológica, Glinka detalló tres puntos en el que hubo un mal accionar. El primero de ellos, dictar resoluciones contrarias a la Constitución Nacional. Luego, no ejecutar la ley que el funcionario tiene que implementar y seguir una orden contraria a lo que establece la ley.

A continuación, el fiscal puso la lupa en la enfermedad de Rosa, expresando que “la esquizofrenia es una enfermedad degenerativa en el sistema nervioso que puede cambiar incluso siendo medicada”, agregando que “ella caminó 1300 metros hasta la estación de servicio, donde estaba desorientada y sedienta, para después caminar 1700 metros más hasta llegar a la casa de Benítez-Quiteca, donde consiguió resguardo”.

“Hay un vacío en esta historia”, alegó, haciendo referencia a que a lo largo de los años y los testimonios hubo contradicciones en las declaraciones de cómo subió la víctima al móvil, dónde la dejaron y si llegaron a hablar con la mujer.

Abandono a su suerte

“Su estado de salud era evidente. Imposible que ellos piensen que Rosa estaba bien. La dejaron a su suerte”, apuntó el fiscal en otro tramo de su alegato. En esa línea, indicó que la mujer estaba en una posición de desamparo, porque “estaba descalza, sucia, no tenía documentos, celular ni agua en un día que hacía 36°”, y la dejaron en un lugar que ella no conocía, colocándola en un lugar de peligro.

Luego de la extensa argumentación del fiscal, fue el turno de la defensa, a cargo de Mónica Olivera y José Luis Rey

La primera en exponer sus argumentos fue Olivera, quien discrepó con Glinka, manifestando que no existió abandono por parte de Villalba y Rotela hacia Carmen Rosa, argumentando que los uniformados no pudieron advertir el estado de salud de la mujer.

Por lo tanto, no notaron que habría peligro y “sólo cumplieron con el pedido de una persona que no estaba alterada ni era violenta”.

En esa línea, la defensora advirtió que “Carmen no llegó a pedir ayuda, sino agua. Algo propio de su enfermedad”.

Por último, se preguntó ¿qué pasaría si ellos no la dejaban bajar?, haciendo hincapié que se estaría hablando de “privación ilegítima de libertad”. Cuestión que fue replicada por parte del Ministerio Fiscal, manifestando que los efectivos tenían la obligación legal de detenerla para su internación.

Rey, en tanto, coincidió con todo lo expuesto por su colega, y de esa manera solicitaron la absolución de sus respectivos defendidos por “atipicidad de la conducta”. Mientras que si había una condena, Olivera pidió que no sea de forma inmediata-como pidió Glinka-, sino que se aguarde hasta que la sentencia quede firme.

Finalmente, los jueces Gregorio Busse, César Yaya y Fernando Verón, de manera unánime decidieron la condena de 4 y 2 años de prisión efectiva, para Villalba y Rotela respectivamente, dando a lugar el pedido de la defensa, que sea cumplida cuando la sentencia quede firme.



Apertura de sumario contra la Brigada

En sus argumentos, el fiscal planteó la presencia y el accionar de la Brigada. En tanto, enfatizó que “Carmen tuvo el infortunio de cruzarse con la Brigada, que alteraron los libros de registro para que nadie sospeche que estaban ahí”.

En esa circunstancia, el fiscal marcó que Rosa tuvo un intercambio poco amigable con los de la Brigada, quienes “reaccionaron mal, la golpearon y la dejaron prácticamente muerta en un lugar donde ellos creen que se le puede imputar a otra persona”, aseguró Glinka.

Respecto de lo último, posterior al pedido de condenas de 8 y 5 años para los imputados Villalba y Rotela, el fiscal solicitó que el Tribunal remita la causa a su origen y se haga apertura de sumario para los uniformados de la Brigada de Investigaciones, identificados como Emilio Broemsser, José María Bernal y Adrián Borda, al considerar que estos son los presumiblemente autores de los delitos de “homicidio calificado criminis”, en perjuicio de Rosa, además de “apremio ilegales y torturas” en perjuicio de Chino Velázquez e “incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”.