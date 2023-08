Alberto pidió "cuidar la paz" y prometió resolver "los problemas de los ingresos"

miércoles 23 de agosto de 2023 | 15:45hs.

El presidente Alberto Fernández reapareció hoy luego de días sin agenda pública y encabezó un acto en Neuquén, donde se refirió a los saqueos de los últimos días y sostuvo: "Les pido a todos los argentinos que cuidemos la paz social, que nosotros nos vamos a ocupar de resolver los problemas de los argentinos con sus ingresos".

El mandatario sostuvo que los recientes ataques a comercios en distintos puntos del país "evidentemente estuvieron organizados" y adelantó que su gobierno prepara una "batería" de medidas "para remediar los efectos de la devaluación", que se van a comunicar "entre mañana y pasado".

También se refirió a las recientes elecciones Paso: "He escuchado lo que las urnas han dicho, hay una sociedad dividida en tres partes. Hay muchos reclamos que nos hacen y yo he puesto el esfuerzo para resolverlos, algunos los pudimos resolver y otros no, nos ha tocado un tiempo ingrato", sostuvo.

Y agregó: "Durante estos cuatro años hubo un presidente que dio lo mejor de él y que deja una Argentina que está caminando, con un 5 por ciento de desocupación".

"Estaban todos preocupados por mi agenda, sobre que estoy haciendo, decían ´por qué no habla´. Porque no soy candidato, soy Presidente y tengo que seguir trabajando y como soy un demócrata presto atención a lo que dice el pueblo cuando vota", señaló.

Volviendo al tema saqueos, Fernández dijo que estuvo escuchando a los gobernadores de Neuquén (Omar Gutiérrez) y de Mendoza (Rodolfo Suárez) para interiorizarse sobre los hechos sucedidos allí y que estuvo "en contacto con una víctima de estos hechos en Río Cuarto".

"A la 1 de la mañana estaba hablando con la intendenta de Moreno (Mariel Fernández) para saber qué estaba pasando. Que no nos rompan la convivencia democrática...hemos vivido mucha violencia para seguir viviendo violencia", señaló.

Sin nombrar al candidato presidencial libertario, Javier Milei, el mandatario lo cuestionó al afirmar: "Vamos a poner todo para que los argentinos mejoren su calidad de vida y la justicia social exista y no haya nadie diciendo que es irrealizable".

"Los invito a que sueñen conmigo por esa justicia social para que cada argentino pueda acceder a un trabajo digno, tenga educación pública y salud pública, para eso sigamos trabajando", cerró su discurso. Fernández retomó su agenda, luego de varios días de silencio, con esta actividad en Neuquén, donde junto al gobernador Omar Gutierrez y el ministro Santiago Maggiotti, entregó la vivienda 125 mil de su gestión.