Juan Eluchans en EdF: “La camiseta de Independiente no es para cualquiera”

Consumado el título de Atlético Posadas en el torneo Clasificatorio de la liga capitalina, el técnico Juan Eluchans pasó por el programa ‘Exceso de Fúlbo” de El Territorio y, además de dejar sus impresiones de lo que viene para el Decano, se animó a opinar sobre el presente de Independiente de Avellaneda.

El ex mediocampista fue parte importante de la historia del Rojo y hasta abrochó el título del Apertura 2002. Su palabra entonces está más que calificada para opinar del club que vive momentos turbulentos con la reciente renuncia del técnico Ricardo Zielinski y la posterior apuesta por Carlos Tevez (ver aparte).

“Está difícil la situación en Independiente. Zielinski no le encontró la vuelta, meterle la idea al jugador es muy difícil y convencerlo más”, remarcó Elu. “Esta camiseta no es para cualquiera, pesa. Pero fuimos todos culpables, los hinchas también porque somos los que elegimos a nuestros dirigentes”.

“Le hicieron mucho daño al club y no se hizo un alto para saber donde estaba parada la institución cuando todo esto empezaba”, agregó. Y ante la consulta de sentirse preparado para tomar las riendas del club de sus amores, Eluchans fue contundente: “No tengo la experiencia como para dirigir, no sé si estoy capacitado y me estoy formando para eso. Yo no quiero que me vaya mal en Independiente…me falta mucho recorrido. Me dolería como hincha, pero si me necesita estaré desde el lugar que toque”.

Independiente está inmerso en una crisis deportiva que lo tiene peleando los puestos de descenso. Ayer, Tevez firmó su contrato y se convirtió en el nuevo entrenador en reemplazo de Zielinski, quien dejó su cargo el pasado domingo.

Por la tarde, el Apache dirigió su primera práctica de cara al partido del próximo domingo que tendrá el Rojo ante Vélez en condición de local por la segunda jornada de la Copa de la Liga.

El Atlético de los pibes

El pasado domingo Atlético Posadas se coronó campeón del Clasificatorio y sacó pasaje al próximo torneo Regional. Un hito para el club de Tajamar.

“El grupo humano fue importante. Se fueron dando un patrón de cosas dentro del plantel que le fue cambiando a los chicos. Fue la fuerza y la hombría necesaria para salir adelante”, dijo el DT, haciendo referencia a la final ganada sobre Candelaria.

Y de cara a lo que viene, Juan hizo hincapié en la cantera: “Ojalá que le den importancia al club, a los chicos que lo conforman. Espero que se apueste a esto para apoyarlos desde afuera”.

“Agarré este desafío porque sentía que podía dar algo desde mi experiencia. Desde mi parte voy ganando experiencia para seguir escalando como entrenador y este club creyó en mí. Ahora se viene el nuevo torneo de liga y en octubre el Regional”.

“Justamente en este último queremos pasar la primera fase. Yo no quiero traer jugadores de afuera, con lo que tengo puedo hacer un equipo competitivo. Hay que traer dos o tres pero no salir a buscar sino que vengan a competir”.

“El grupo está primero, es lo más importante. Si traemos jugadores importantes vamos a perder el foco, no sirve”, sentenció Eluchans.