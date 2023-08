Con una locación distinta, se desplegó la primera prueba piloto de la Estudiantina 2023

martes 22 de agosto de 2023 | 18:03hs.

A las 9 de la mañana del día martes, la costanera comenzó a vibrar al ritmo de los tambores y los gritos de los estudiantes del Instituto San Arnoldo Janssen, ganadores de la Estudiantina 2022 y encargados de dar inicio a la primera prueba piloto de este año. La emoción de la juventud se sentía desde el momento de la concentración, donde directoras y directores alentaron a los alumnos para que en la calle den lo mejor y se diviertan durante el desfile entre cantos y bailes.

La mañana estaba a favor de los chicos, sin lluvias a la vista, pero el calor hizo que las aguateras tengan que estar muy atentas para hidratar a los participantes, ya que el invierno se despide en su último mes con altas temperaturas. Para el inicio se cumplió el cronograma y favoreció al despliegue de forma ordenada de la gran fiesta estudiantil.

Sobre el cambio de locación, profesoras y estudiantes no están a favor del mismo ya que no encuentran fundamentos claros por parte de la organización sobre por qué se hizo esta primera prueba piloto en la zona de La Cascada. “No tiene sentido, si se hace la primera acá, ¿por qué la próxima es en el cuarto tramo?, no entendemos” expresó una de las madres aguateras del colegio Inmaculada. Es así que, si bien se llevó a cabo sin inconvenientes, esta nueva decisión no tuvo muchos adeptos, por parte de los estudiantes expresaron que se complica la zona para llevar los instrumentos, ya que se encuentra en una zona de muchas calles en subida y bajadas.

Con el corazón listo para disfrutar al máximo

El Janssen presento sus ritmos con una banda de música particular, ya que los encargados de la apertura eran tres jóvenes que tocaron tambores de marcha, un instrumento que consiste en un conjunto de tambores de cinco piezas, una especie de batería que llevaban a cuesta mientras ellos mismos los hacían sonar. Le siguieron los estudiantes de la Comercio 6 con sus largas filas de cuerpo de baile que siempre prometen un show parejo e imperdible. Así uno a uno, fueron mostrando sus ritmos y coreografías las distintas instituciones.

Por otro lado, El Territorio habló con los estudiantes protagonistas quienes dejaron en claro que la diversión es uno de los pilares esenciales en la estudiantina, la competencia queda relegada en segundo lugar. “Nos vamos a llevar un buen cuerpo de baile, porque nos pusimos en el empeño de hacer que esto se vea muy lindo” directoras de cuerpo de baile de la Normal Mixta.

Mirás algunas de las fotos de la prueba:

(Fotos de Joaquín Galiano, Gianella Perotti y Marcelo Rodríguez)